Oče in sin nameravala pomagati prizadetim v poplavah, deroča voda ju je odnesla

V pokrajini Vicenza so gasilci sprožili iskalno akcijo po tem, ko je narasla voda hudournika v bližini kraja Valdagno odnesla avtomobil, v katerem sta bila 64-letni in 33-letni moški. "Glede na prve informacije, gre za očeta in sina," so sporočili gasilci. Po tem, ko je več reševalnih ekip tudi s pomočjo drona vso noč prečesavalo območje, so zjutraj sporočili, da so našli truplo enega od pogrešanih moških, poroča Corriere della Sera.

Avtomobil so locirali okoli šest kilometrov stran od kraja, kjer ju je odnesla voda. Okoli 11. ure pa so na družbenem omrežju X sporočili, da so našli še truplo drugega pogrešanega moškega.

Italijanski časnik poroča, da naj bi bila moška na poti v mestno hišo, kjer sta se nameravala kot prostovoljca pridružiti reševalcem in gasilcem pri pomoči prizadetim v poplavah.