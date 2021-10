V Severni Koreji hudo pomanjkanje hrane, najbolj ogroženi otroci in starejši

Posebni poročevalec ZN za človekove pravice je kot razlog za poslabšanje razmer v državi in pomanjkanje hrane navedel mednarodne sankcije in blokade zaradi pandemije. Severni Korejci so v stiski, je opozoril Thomas Ojea Quintana. Še posebej ogroženi so otroci in starejši ljudje, ki jim grozi lakota.

Severna Koreja je ob začetku pandemije zaprla svoje meje, da bi zajezila širjenje novega koronavirusa. Država se za dobavo hrane, gnojil in goriva zanaša predvsem na sosednjo Kitajsko, a je trgovina zaradi blokad močno omejena.