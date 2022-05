V Severni Koreji potrdili prvo smrtno žrtev zaradi covida-19

Strokovnjaki menijo, da je virus v državi prisoten že dalj časa, a tamkajšnje oblasti so prve primere okužb potrdile šele v četrtek, poroča BBC . Tamkajšnja tiskovna agencija je potrdila, da se izbruh širi izven prestolnice, saj se je število ljudi z vročino bliskovito razširilo po vsej državi, do sedaj so potrdili okoli 350 tisoč ljudi z vročino. Natančne številke, koliko ljudi je okuženih z različico omikron, niso sporočili.

O epidemioloških razmerah v državi je poizvedoval tudi Kim Džong Un, ki je obiskal enega izmed zdravstvenih domov. V četrtek je nato po televiziji sporočil nova covida pravila, in sicer lokalne zapore in omejitve zbiranja na delovnih mestih. Pri tem pa so ga mnogi sploh prvič opazili z masko. Južna Koreja je po objavi sporočila, da je Severni Koreji ponudila humanitarno pomoč, vendar se Pjongjang še ni odzval.

Večji izbruhi v državi bi lahko še otežili vstop osnovnih zalog v državo, kar bi povzročilo pomanjkanje hrane in ohromitev tamkajšnjega gospodarstva. Do sedaj so se večkrat pojavljala ugibanja o prisotnosti virusa v državi, vključno z nepotrjenimi poročili o okužbah in delavcih, ki so nosili zaščitne obleke.