V Severni Koreji usmrtitve za deljenje tujih serij

Pojngjang, 14. 09. 2025 10.19 | Posodobljeno pred 1 uro

L.M.
Poročilo ZN razkriva, da Severna Koreja izvaja usmrtitve za dejavnosti, kot je deljenje tujih televizijskih serij. Režim Kim Džong Una uporablja napredne nadzorne sisteme, s čimer izvaja strogo represijo nad prebivalstvom, ki živi v nenehnem strahu pred oblastmi.

Severna Koreja je v zadnjem desetletju še okrepila nadzor nad prebivalstvom, pri čemer oblasti izvajajo usmrtitve celo zaradi dejavnosti, kot je deljenje tujih televizijskih serij, poroča Al Jazeera. Urad ZN za človekove pravice je v petek sporočil, da se je tehnološko podprta državna represija pod dinastijo Kim, ki vlada z absolutno oblastjo že sedem desetletij, v tem desetletju "trpljenja, represije in naraščajočega strahu" povečala.

Po podatkih poročila ZN režim Kim Džong Una uporablja tehnološko napredne sisteme za množični nadzor, s katerimi sega v vse vidike življenja ljudi. "Nobena druga populacija v današnjem svetu ni pod takimi omejitvami," so zaključili v poročilu, ki temelji na intervjujih z več kot 300 pričami in žrtvami, ki so pobegnile iz države in poročale o nadaljnjem krčenju svoboščin. 

Kim Džong s svojo hčerko
Kim Džong s svojo hčerko FOTO: Profimedia

"Da bi ljudem blokirali oči in ušesa, so okrepili represijo. To je bila oblika nadzora, namenjena odpravi tudi najmanjših znakov nezadovoljstva ali pritožb," je pripovedoval eden od beguncev iz poročila.

Po poročanju Al Jazeere je vodja urada ZN za Severno Korejo James Heenan v Ženevi pojasnil, da se je število usmrtitev tako za običajna kot za politična kazniva dejanja od uvedbe omejitev zaradi covida povečalo.

Dodal je, da je bilo neznano število ljudi že usmrčenih v skladu z novimi zakoni, ki nalagajo smrtno kazen za distribucijo tujih televizijskih serij, vključno s priljubljenimi korejskimi dramami iz Južne Koreje.

James Heenan
James Heenan FOTO: Profimedia

Heenan je poročal tudi, da so otroci prisiljeni delati v prisilnih službah, vključno s tako imenovanimi "šok brigadami" za težke sektorje, kot sta premogovništvo in gradbeništvo, piše Al Jazeera.

"Pogosto so to otroci iz nižjih slojev, ker se prav oni ne morejo izvleči iz tega s podkupnino, te šok brigade pa vključujejo zelo nevarno delo," je dejal.

ZN so lani nakazali, da bi prisilno delo v nekaterih primerih lahko pomenilo suženjstvo, kar je zločin proti človeštvu.

Otroško delo (slika je simbolična)
Otroško delo (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Poročilo, ki zajema obdobje od leta 2014, opozarja tudi na nove zakone in postopke, s katerimi je severnokorejski režim vzpostavil pravni okvir za še strožjo represijo. Že pred desetletjem je preiskava ZN dokumentirala množične usmrtitve, posilstva, mučenja, namerno stradanje in zapiranje med 80.000 in 120.000 ljudi v delovnih taboriščih, navaja Al Jazeera.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je ob objavi poročila posvaril: "Če bo Severna Koreja nadaljevala po sedanji poti, bodo prebivalci podvrženi še večjemu trpljenju, brutalni represiji in strahu."

Severna Koreja Združeni narodi človekove pravice usmrtitve represija
