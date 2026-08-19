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V Severni Makedoniji štiri smrtne žrtve virusa Zahodnega Nila

Skopje/Atene, 19. 08. 2026 10.03 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
STA Ne.M.
Komar na nogi

V Severni Makedoniji so to poletje potrdili 35 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila, za posledicami okužbe so doslej umrli štirje ljudje. Še izrazitejše je širjenje bolezni v Grčiji, kjer se je število primerov avgusta več kot podvojilo, doslej je umrlo devet ljudi, poročajo grški in makedonski mediji.

Na kliniki za nalezljive bolezni v Skopju zaradi te bolezni zdravijo 20 bolnikov. Pet jih je na oddelku za intenzivno nego, 15 so jih po popolnem okrevanju že odpustili iz bolnišnice, je za makedonsko tiskovno agencijo Mia v torek povedal direktor klinike Fadil Cana.

V Severni Makedoniji so v zadnjih dneh zabeležili močan porast primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila, večinoma na območju Skopja. Večina bolnikov je starejših od 60 let, pri številnih sta se razvila encefalitis ali meningitis.

Komar
Komar
FOTO: Shutterstock

Trenutno je mrzlica Zahodnega Nila v Evropi najbolj razširjena na območju Aten v Grčiji, kjer se je število primerov avgusta več kot podvojilo. Doslej so zabeležili 81 primerov, od tega devet smrtnih, je v torek poročala grška državna televizija ERT.

Virus Zahodnega Nila se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali pa imajo znake, podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost.

V nekaterih primerih ima lahko bolezen hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema. Večina primerov okužb se pojavlja od sredine julija do konca septembra.

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KOMENTARJI5

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Wolfman
19. 08. 2026 11.51
Menda ja ima folk pri nas kwj pršparan, npr. za komarnike? Da naute pol jokcal, pa obtoževal vse druge...!
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0 0
proofreader
19. 08. 2026 11.41
Anticepilci tudi to zanikajo?
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+1
1 0
šavrin
19. 08. 2026 11.24
ma ja niso prileteli komarji z Afrike, so pa jo verjetno prinesli vsakodnevni turisti od tam.
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+1
1 0
exdetektiv
19. 08. 2026 11.13
Moislim, da že vrabci čivkajo, da se širijo zahrbtne dejavnosti s terorističnimi težnjami na mnogih področjih...okužene žuželke..GS žuželke, ki imajo oklep trdo kot oklepno vozilo in jih ne moreš kar tako uničit..podtikanje požarov...digitalni hendikep...zastrupljanje rek in ozračja...ustvarajanje smrtno nevarnih situacij v prometu tako železniškem, kot cestnem. Še bi se dalo naštevat.
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+2
2 0
Delavec_Slo
19. 08. 2026 10.59
Lej novica iz severne makedonije- a tam dol še kdo živi!
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-2
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