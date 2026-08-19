V Severni Makedoniji štiri smrtne žrtve virusa Zahodnega Nila

Na kliniki za nalezljive bolezni v Skopju zaradi te bolezni zdravijo 20 bolnikov. Pet jih je na oddelku za intenzivno nego, 15 so jih po popolnem okrevanju že odpustili iz bolnišnice, je za makedonsko tiskovno agencijo Mia v torek povedal direktor klinike Fadil Cana.

V Severni Makedoniji so v zadnjih dneh zabeležili močan porast primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila, večinoma na območju Skopja. Večina bolnikov je starejših od 60 let, pri številnih sta se razvila encefalitis ali meningitis.