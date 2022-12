V Severni Makedoniji zaradi onesnaženega zraka omejili aktivnosti in dela na prostem

Ob nedeljah in dnevih z visoko stopnjo onesnaženosti zraka vlada odsvetuje izvajanje športnih prireditev, omejene bodo tudi druge aktivnosti na prostem. Od ponedeljka bo izvajanje del na prostem omejeno na šest ur.

Vlada je priporočila tudi, naj podjetja razbremenijo nosečnice, kronične bolnike in starejše od 60 let, prepolovila je uporabo službenih vozil v javnih službah, ministrstvu za zdravje in za socialno varstvo pa naložila, da zagotovijo bivališča za brezdomce ter povečajo dežurstva in obiske ljudi s kroničnimi boleznimi na domu.

Ukrepe so objavili v soboto po večdnevnih pozivih okoljevarstvenih skupin. Severna Makedonija je sicer že leta v Evropi med državami z zelo onesnaženim zrakom.