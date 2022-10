V Severno Korejo spuščali balone z vitamini in maskami, policija aktiviste prijela

Severnokorejski prebežnik in aktivist proti režimu Kim Džong Una Park Sang-hak je povedal, da je skupina aktivistov v soboto zvečer z območja južnokorejskega obmejnega mesta spustila približno osem balonov. Kmalu za tem so prišli policisti, ki so jim preprečili, da bi v zrak dvignili še preostalih 12 balonov. Park je pojasnil, da je policija zasegla tudi nekaj njihovega materiala in njega ter njegove tri kolege zaradi manjših spopadov s policisti pridržala. Po zaslišanju so jih izpustili.

Baloni, ki so poleteli proti Severni Koreji, so nosili maske, tablete, paracetamol, vitamin C, propagandno gradivo, v katerem hvalijo gospodarsko in demokratično bogastvo Južne Koreje ter več sto USB ključkov, na katerih so videoposnetki članov ameriškega kongresa, ki obsojajo stanje na področju človekovih pravic v Severni Koreji, je povedal Park.

Na enem od balonov je bil tudi napis: "Vso človeštvo obsoja Kim Džong Una, ki grozi, da bo z jedrskim orožjem preventivno napadel Južno Korejo."

Park balone z letaki in ostalim gradivom spušča že več let, po pojavu covida pa je z baloni začel pošiljati tudi maske, zdravila in vitamine.