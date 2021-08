V Severno Makedonijo se odpravlja druga enota slovenskih gasilcev

Vlada je na predlog Ministrstva za obrambo odločila, da bodo zaradi nadaljnje visoke požarne ogroženosti in težkih razmer na terenu izvedli rotacijo in v Severno Makedonijo napotili še 52 pripadnikov enote za gašenje. Na kraju imamo sicer že ves teden okoli 45 gasilcev, ki se borijo z ognjenimi zublji, ti so ponekod visoki celo do 50 metrov. Našo državo je medtem za podobno pomoč zaprosila še Grčija.

Slovenske gasilske enote skupaj z avstrijskimi in italijanskimi nadaljujejo gašenje na območju vasi Mačevo in Budinarci, iz zraka pri gašenju pomagajo hrvaški gasilci in helikopterji Severne Makedonije ter romunsko letalo. "Dežja ni bilo že več kot dva meseca, tudi odkar smo mi tukaj, ni bilo niti kaplje. Požar se širi, dela preskoke in vrtince. Take stvari, ki jih nismo vajeni," je dejal Blaž Turk, gasilec na odpravi v Severni Makedoniji.

Sredi minulega tedna so slovenski gasilci iz Severne Makedonije prejeli klic na pomoč. In že čez nekaj ur so naše enote s 17 vozili krenile na 20-urno pot. Od tedaj zanje ni počitka, obupanim domačinom pomagajo tudi po 10 ur na dan. "Vse z namenom, da rešimo vasi," je dejal Turk in dodal, da so gotovo rešili že tri vasi in več hiš.