V Šibeniku izbruhnil večji požar: gori borov gozd v bližini hiš

Na Hrvaškem je izbruhnil nov požar, tokrat ogenj besni v Šibeniku. Kot poročajo hrvaški mediji, gori borov gozd, plameni so se hišam približali na razdaljo okoli 20 metrov. Na terenu so vse razpoložljive sile, na pomoč pa so prišli tudi trije kanaderji in Air Tractor.