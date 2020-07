V Sibiriji iz naftovoda v naravo izteklo okoli 44 ton goriva

Naftovod so zaprli in prizadevajo si odstraniti razlito gorivo. Kot so zatrdili v družbi, ljudje niso ogroženi. Pristojne ruske oblasti so že začele preiskavo.

Oblasti so uvedle preiskavo nesreče in do zdaj aretirale več zaposlenih v termoelektrarni, med njimi direktorja Pavla Smirnova. Preiskovalci jih sumijo kršitve pravil za zaščito okolja. Če bodo obsojeni, jim grozi do pet let zapora.

Sredi junija so oblasti sporočile, da so končale čiščenje goriva s površine reke. Ob tem so opozorili, da bi lahko čiščenje celotnega območja trajalo leta.