V Sibiriji se še naprej borijo s katastrofalnimi posledicami izlitja goriva iz termoelektrarne

V zemljo in reko pri elektrarni je 29. maja izteklo za več kot 21.000 kubičnih metrov goriva. Do tega je prišlo, ker se je v termoelektrarni v mestu Norilsk začela potapljati podporna struktura rezervoarja. Podporni stebri namreč stojijo na permafrostu, ki pa se zaradi nadpovprečno visokih temperatur tali, so navedli v podjetju Norilsk Nickel, katerega hčerinsko podjetje NTEK je lastnik elektrarne.

"V zadnjem dnevu smo zbrali 853 kubičnih metrov mešanice goriva in vode, enako kot v preteklih dneh," je novinarjem danes povedal Aleksander Čuprijan. V akciji med drugim sodeluje enota pomorskih reševalnih služb iz Murmanska, ki je v preteklosti sodelovala že pri več kot 50 intervencijah ob razlitjih nafte po vsem svetu.

Najhuje je prizadeta reka Ambarnaja, ki se izteka v jezero Pjazino. To je izvir istoimenske reke, ki je življenjskega pomena za celoten polotok Tajmir. Intervencijske službe so na reki postavile več preprek, da bi preprečili širjenje onesnaženja po njej. Onesnaženo zemljino so prepeljali na začasno deponijo.

Pomoč pri reševanju so Rusiji ponudile ZDA. "Zelo mi je žal za razlitje v Norilsku v Rusiji. Kljub našim razhajanjem so ZDA pripravljene pomagati Rusiji pri soočanju s to okoljsko nesrečo in nuditi tehnično strokovno pomoč," je v soboto na Twitterju zapisal ameriški državni sekretar Mike Pompeo.