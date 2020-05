V Singapurju moškega preko Zooma obsodili na smrt

V Singapurju še vedno veljajo poostreni ukrepi in omejitve gibanja, po tem, ko je v državi znova začelo naraščati število okužb z novim koronavirusom. V tem času so se tudi sodne obravnave preselile v virtualni svet. V petek so tako kar preko aplikacije za videoklice Zoom izrekli smrtno obsodbo 37-letnemu Malezijcu Punithanu Genasanu zaradi njegove vloge pri preprodaji drog, ki se je odvijala leta 2011. Gre za prvi primer v zgodovini te mestne državice, da so takšno sodbo izrekli na daljavo.

Organizacije, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, so smrtno obsodbo v času, ko je svet v primežu pandemije, označile za gnusno.