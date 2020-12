V Singapurju na krožniku prvič v laboratoriju ustvarjeno meso

Ameriški startup Eat Just je v začetku meseca potrdil, da so njihov izdelek odobrili za prodajo v Singapurju. S tem je postal prva država na svetu, ki dovoli prodajo mesa, ustvarjenega brez trpljenja živali.

Restavracija 1880 je kot prva začela sodelovati s podjetjem in je svojim gostom prvič ponudila laboratorijsko ustvarjeno meso. Na premierno pogostitev so povabili mlade, stare med 14 in 18 let, ki so v preteklosti pokazali svojo zavezanost reševanju planeta.

Meso bo na voljo v treh vzorčnih jedeh, ki jih bodo prodajali skupaj. Eno jed bo sestavljal hrustljavi piščanec v sezamu z mlado čebulo, drugi bo v listnatem testu serviran s pirejem iz črnega fižola, tretji pa bo serviran s hrustljavim javorjevim vafljem in pekočo omako. Cena tria bo znašala okoli 23 dolarjev, poroča CNBC.

Piščančje mesto ustvarijo tako, da piščancu vzamejo majhno količino živalskih celic. Celice nato hranijo s hranili, kot so aminokisline, ogljikovi hidrati, minerali, maščobe in vitamini - iste vrste hranil, ki jih živali potrebujejo za rast in razmnoževanje. S pomočjo bioreaktorja nato celice hitro zrastejo v meso.

Josh Tetrick, soustanovitelj podjetja, ki je od leta 2011 zbralo že več kot 300 milijonov dolarjev (244 milijonov evrov) in je bilo nazadnje ocenjeno na 1,2 milijardi dolarjev (0,98 milijarde evrov) pravi, da je proces podoben varjenju piva.

Od začetka do konca postopek ustvarjanja piščančjega mesa traja približno 14 dni. Po besedah Tetricka je to hitreje kot pri pravih piščancih, ki do zakola potrebujejo približno 45 dni. Just Eat ima proizvodne obrate tako v severni Kaliforniji in kot tudi v Singapurju.