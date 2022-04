Moškega usmrtili, ker je poskušal pretihotapiti za tri žlice heroina

Malezijca Nagaenthrana K Dharmalingama so aretirali leta 2009, ko je bil star 21 let, za poskus prenosa 43 gramov heroina (približno tri žlice) v Singapur. Naslednje leto so ga obsodili na smrt, na katero je v zaporu čakal več kot desetletje, poroča Guardian.

Protestniki opozarjajo na zlom sistema v Singapurju, ki v veliko večji meri kaznuje mule namesto tistih, ki jih prisilijo oziroma novačijo v takšne aktivnosti. Obsodba sodišča je močno vznemirila mednarodne skupine, ki se zavzemajo za človekove pravice in sprožila ogorčenje po svetu. Svoje nestrinjanje so izrazili predstavniki EU in Združenih narodov ter številni znani obrazi, med njimi milijarder Richard Branson in igralec Stephen Fry. Kot so opozarjali protestniki, je imel tudi motnje pozornosti, česar sodišče ni upoštevalo. Več sto ljudi v Singapurju je tako pred usmrtitvijo Malezijca prižgalo sveče in protestiralo. Njegova mama je vložila prošnjo za ustavitev smrtne obsodbe, a so jo zavrnili.