V Siriji jezni protestniki zanetili požar v guvernerjevi pisarni

V mestu Suvajda na jugu države, ki je pod nadzorom vladnih sil, se je več sto ljudi zbralo na protestih zaradi vse slabših življenjskih razmer.

Po navedbah očividcev in Sirskega observatorija za človekove pravice so razjarjeni protestniki metali kamenje na vladno stavbo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Očividci so za tuje medije poročali tudi o več strelih in požarih, ki naj bi jih zanetili protestniki. Med drugim naj bi zažigali tudi vojaška vozila in avtomobilske gume.