V Siriji množične petkove molitve po spremembi oblasti

Petkove molitve imajo poseben značaj, saj so bile ob začetku državljanskega upora in poznejše vojne leta 2011 zbirališče za protivladne protestnike, pojasnjuje AFP.

Uporniške skupine s HTS na čelu so v bliskoviti ofenzivi premagale sirsko državno vojsko. Asad je zatočišče našel v Rusiji, ki mu je v času državljanske vojne nudila ključno vojaško podporo.

Predsednik sirske prehodne vlade Mohamed al Bašir je v torek pozval k stabilnosti in miru v državi, ki pa še zdaleč ni enotna.

Na severu in vzhodu države ozemlje nadzorujejo Sirske demokratične sile (SDF), ki jih tvorijo lokalne kurdske in arabske enote. Te so v konfliktu s proturško Sirsko nacionalno vojsko (SNA), ki pa je del širše koalicije, ki je privedla do Asadovega strmoglavljenja.

Obenem je država pod napadi Izraela, ki uničuje ostanke opreme poražene sirske državne vojske, na skrajnem jugozahodu pa je sprožil tudi kopensko invazijo, med katero je zasedel dele razmejitvenega tamponskega območja pod nadzorom sil Združenih narodov.

Ker skupina HTS izvira iz veje Al Kaide in jo številne države označujejo za teroristično organizacijo, se pojavljajo tudi strahovi, kakšna bo usoda številnih skupnosti v etnično heterogeni Siriji, vključno z alaviti, ki jim pripada družina Asad.