V Siriji ubitih več kot 830 civilistov, predsednik poziva k miru

"V največji možni meri moramo ohraniti nacionalno enotnost in mir in, če bo bog dal, bomo lahko živeli skupaj v tej državi," je dejal sirski predsednik Ahmed al Šara v govoru iz mošeje v Damasku. Pozno popoldne je al Šara odredil preiskavo pobojev civilistov.

V spopadih med varnostnimi silami in privrženci nekdanjega predsednika Bašarja al Asada, ki so v četrtek izbruhnili v Siriji, ter v vojaških operacijah novih sirskih oblasti je bilo doslej ubitih več kot tisoč ljudi, je v soboto sporočila nevladna organizacija Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Londonu. O nasilju so poročali iz okoli 20 krajev v provincah Latakija, Tartus in Hama.

Po najnovejših podatkih observatorija, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, je med ubitimi več kot 830 civilistov, med njimi večina iz vrst alavitske manjšine, ki ji pripada tudi Asad. Umrlo je tudi najmanj 481 pripadnikov varnostnih sil in borcev, naklonjenih Asadu, še navaja nevladna organizacija.

Vojaške operacije novih sirskih oblasti potekajo v obalnih regijah Sirije. Po navedbah observatorija so civiliste usmrtili varnostno osebje ali provladni borci, usmrtitve pa je spremljalo ropanje domov in premoženja.

Aktivisti in očividci so razmere v sirskih obalnih regijah v soboto opisali kot napete in iz minute v minuto slabše. Iz Latakije poročajo o obsežnih izpadih oskrbe z elektriko in vodo.

Gre za najsilovitejše nasilje v Siriji od strmoglavljenja Asadove vlade decembra lani.