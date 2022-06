V Siriji ujet visok predstavnik Islamske države

Moški je bil izkušen izdelovalec bomb in operativni posrednik, je zapisano v izjavi ameriške koalicijske sile. Čeprav koalicijske sile v izjavi niso navedle imena osebe, je predstavnik koalicije za tiskovno agencijo AFP povedal, da gre za Hanija Ahmeda al Kurdija.

Časnik Washington Post je citiral ameriške uradnike, ki so povedali, da je bil zajet eden od vodij Islamske države in da je bil znan kot wali ali guverner Rake.

Raka je mesto vzhodno od Alepa , ki je bilo glavno mesto kalifata, ki ga je Islamska država razglasila leta 2014, potem ko je zavzela obsežna območja Sirije in Iraka ter uvedla svojo brutalno vladavino nad milijoni ljudi.

Sirski observatorij za človekove pravice, ki spremlja vojno v Siriji, je sporočil, da se je operacija začela s pristankom dveh helikopterjev blizu turške meje v provinci Alep. Poročal je tudi o spopadih med neznanimi oboroženci, ki so se skrivali v hišah v vasi na severu Alepa, saj so jih preganjali pripadniki koalicije. Helikopterji so kasneje pristali v oporišču v regiji Kobane v vzhodni pokrajini Alep, ki je pod nadzorom uporniških frakcij, ki jih podpira Turčija.

Prebivalec vasi al-Humayra Mohammed Youssef je povedal, da so vojaki napadli hišo na robu vasi, kjer so po njegovem mnenju bivali razseljeni ljudje iz mesta Alep. "Ko so helikopterji odleteli, smo šli proti hiši in našli zvezane ženske in otroke na polju," je povedal za tiskovno agencijo AFP. "S seboj so vzeli enega moškega, vendar ne vedo, kje so ostali. Ko smo jih odvezali, so povedale: "Odpeljali so moškega po imenu Fawaz.""