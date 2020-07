V skalnem podoru v soteski umrli dve pohodnici, več je ranjenih

V Avstriji se je v soteski Bärenschützklamm severno od Gradca odkrušilo več skal, ki so zadele pohodnike. Umrli sta dve ženski, stari 21 in 50 let. Soteska na avstrijskem Štajerskem je med turisti zelo priljubljena, saj privablja obiskovalce s svojimi tudi do 300 metrov visokimi stenami iz apnenca.

Nesreča se je zgodila v sredo popoldne. Po poročanju Kronen Zeitung, sta umrli dve ženski, 21-letno dekle iz Gradca in 50-letna Madžarka. Še ena ženska naj bi bila po poročanju časnika huje poškodovana, ostali pohodniki pa so nesrečo preživeli. Osem jih je utrpelo lažje poškodbe. Območje, kjer se nahaja soteska, je izjemno težko dostopno, gorski reševalci pa so potrebovali dobro uro, da so prišli na kraj nesreče. V sklopu reševalne akcije so sodelovali tudi štirje helikopterji. Soteska na avstrijskem Štajerskem je med turisti zelo priljubljena, saj privablja obiskovalce s svojimi tudi do 300 metrov visokimi stenami iz apnenca. Po številnih lesenih stopnicah, lestvah in mostovih se letno odpravi okoli 40.000 ljudi.