V škatlah v skladišču na Kitajskem našli 5000 poginulih hišnih ljubljenčkov

Aktivisti so pred gotovo smrtjo uspeli rešiti le nekaj sto živali, oblasti pa so v zvezi z grozljivim odkritjem že uvedle preiskavo, je v sredo za CBS News povedala predstavnica lokalnega društva za zaščito živali Utopia.

Najmanj 5000 hišnih ljubljenčkov so prejšnji teden našli poginulih v kartonskih škatlah v logističnem objektu v provinci Henan v osrednji Kitajski. Živali so tam najverjetneje 'obtičale' brez hrane in vode kot posledica težav v komunikaciji znotraj dobavne verige sicer 'cvetoče' azijske množične proizvodnje in trgovine z malimi živalmi.

Na fotografiji, ki jo je CBS-u posredovalo društvo za zaščito živali Utopia, je videti škatle, v katerih so še živi zajci, morski prašički, mačke in psi - a brez hrane in vode. Fotografija je bila posneta v logističnem centru Dongšing v mestu Luohe, v provinci Henan. Na drugi fotografiji pa je le nekaj od skupno 5000 poginulih psov, mačk, zajcev in morskih prašičkov.

Med poginulimi živalmi so bili zajci, kunci, morski prašički, mačke in psi. Prostovoljci so jih našli v plastičnih in kovinskih kletkah, ovitih v kartonske škatle z luknjami za dihanje. Brez hrane in vode so bile v tej zabojih najmanj teden dni, preden so jih našli. "Očitno je bilo, da so umrle zaradi zadušitve, dehidracije in lakote," je povedala Hua.

Kitajska zakonodaja sicer prepoveduje tovrstno pošiljanje živih živali v pošiljkah, preko pošte. Hua pravi, da so bile živali najverjetneje preko spleta kupljene kot hišni ljubljenčki, vendar so zaradi zamud obtičale v logističnem skladišču. Možno je tudi, da je logistično podjetje zavrnilo nadaljnji transport, ali pa ni želelo preklicati oziroma odjaviti dostave pošiljk, kar pomeni kršitev transportne zakonodaje.

"Šumi v komunikaciji znotraj podjetja, ki skrbi za pošiljanje teh paketov in nedoslednost pri izvajanju predpisov glede pošiljanja in dostave so vodili v tragedijo," poudarja aktivistka. "Odgovornost seveda nosijo tudi kupci in prodajalci."