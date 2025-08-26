Ogenj in eksplozije v hamburškem pristanišču: najmanj pet ranjenih

V skladišču v pristanišču Hamburg je v ponedeljek popoldne izbruhnil obsežen požar, slišati je bilo tudi več eksplozij. Z ognjem se še vedno bori več sto gasilcev, reševalne ekipe so z območja evakuirale 25 ljudi, tudi s čolni, ranjenih je najmanj pet, med njimi dva gasilca. Po podatkih policije so posamezni kosi gorečih ostankov padli tudi na odsek bližnje avtoceste, ki so ga zato zaprli.

Požar v hamburški četrti Vettel naj bi izbruhnil v vozilu, ki je bilo parkirano v skladišču. Poročali so o črnem oblaku, ki se je vil nad pristaniščem, razlegali pa so se tudi zvoki manjših eksplozij, ko so požar gasili z vodnimi topovi. Na kraj so pripeljali tudi gasilsko opremo z bližnjega letališča, ki jo uporabljajo za gašenje letal, za nočno gašenje so namestili tudi posebne svetlobne drogove in vodne črpalke.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP









Požar v skladišču v pristanišču Hamburg icon-picture-layer-2 1 / 6

Kot domnevajo, se je požar kasneje razširil, pri tem naj bi eksplodiralo tudi več plinskih jeklenk. Zaradi eksplozij je goreče ostanke odneslo na širše območje, tudi na avtocesto, za promet je bil do ponedeljka pozno zvečer v obe smeri zaprt avtocestni odsek med Norderelbe in Moorfleetom. Po podatkih dpa je bila poškodovana voznica, nastali so dolgi zastoji.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

Zaprta avtocesta zaradi požara v skladišču icon-picture-layer-2 1 / 2

320 reševalcev in gasilcev se je z ognjem borilo vso noč, tudi ponoči pa je odjeknilo več eksplozij, poroča portal tagesschau. Policija je zaprla pristanišče, dostop gasilcev do območja požara pa je bil zaradi eksplozij otežen. Reševalne službe še nimajo podrobnejših ocen o škodi.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP











Obsežen požar v hamburškem pristanišču icon-picture-layer-2 1 / 7