Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Ogenj in eksplozije v hamburškem pristanišču: najmanj pet ranjenih

Hamburg, 26. 08. 2025 06.43 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L. , STA
Komentarji
0

V skladišču v pristanišču Hamburg je v ponedeljek popoldne izbruhnil obsežen požar, slišati je bilo tudi več eksplozij. Z ognjem se še vedno bori več sto gasilcev, reševalne ekipe so z območja evakuirale 25 ljudi, tudi s čolni, ranjenih je najmanj pet, med njimi dva gasilca. Po podatkih policije so posamezni kosi gorečih ostankov padli tudi na odsek bližnje avtoceste, ki so ga zato zaprli.

Požar v hamburški četrti Vettel naj bi izbruhnil v vozilu, ki je bilo parkirano v skladišču. Poročali so o črnem oblaku, ki se je vil nad pristaniščem, razlegali pa so se tudi zvoki manjših eksplozij, ko so požar gasili z vodnimi topovi. Na kraj so pripeljali tudi gasilsko opremo z bližnjega letališča, ki jo uporabljajo za gašenje letal, za nočno gašenje so namestili tudi posebne svetlobne drogove in vodne črpalke. 

Kot domnevajo, se je požar kasneje razširil, pri tem naj bi eksplodiralo tudi več plinskih jeklenk. Zaradi eksplozij je goreče ostanke odneslo na širše območje, tudi na avtocesto, za promet je bil do ponedeljka pozno zvečer v obe smeri zaprt avtocestni odsek med Norderelbe in Moorfleetom. Po podatkih dpa je bila poškodovana voznica, nastali so dolgi zastoji.

320 reševalcev in gasilcev se je z ognjem borilo vso noč, tudi ponoči pa je odjeknilo več eksplozij, poroča portal tagesschau.

Policija je zaprla pristanišče, dostop gasilcev do območja požara pa je bil zaradi eksplozij otežen. Reševalne službe še nimajo podrobnejših ocen o škodi.

Po besedah predstavnika reševalne službe Lorenza Hartmanna so v ponedeljek odpeljali in rešili več deset ljudi, med njimi tudi tri poškodovane. Zjutraj se je število ranjenih povzpelo na pet, med njimi sta dva gasilca.

 Ena oseba je huje poškodovana. Reševalne službe so izdale tudi opozorilo zaradi širjenja dima in plinov, ki bi lahko predstavljali nevarnost za zdravje.

Hamburg pristanišče požar eksplozije gasilci
Naslednji članek

Požar in eksplozije v največjem nemškem pristanišču, več poškodovanih

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1137