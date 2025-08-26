Ogenj in eksplozije v hamburškem pristanišču: najmanj pet ranjenih

Požar v hamburški četrti Vettel naj bi izbruhnil v vozilu, ki je bilo parkirano v skladišču. Poročali so o črnem oblaku, ki se je vil nad pristaniščem, razlegali pa so se tudi zvoki manjših eksplozij, ko so požar gasili z vodnimi topovi. Na kraj so pripeljali tudi gasilsko opremo z bližnjega letališča, ki jo uporabljajo za gašenje letal, za nočno gašenje so namestili tudi posebne svetlobne drogove in vodne črpalke.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Kot domnevajo, se je požar kasneje razširil, pri tem naj bi eksplodiralo tudi več plinskih jeklenk. Zaradi eksplozij je goreče ostanke odneslo na širše območje, tudi na avtocesto, za promet je bil do ponedeljka pozno zvečer v obe smeri zaprt avtocestni odsek med Norderelbe in Moorfleetom. Po podatkih dpa je bila poškodovana voznica, nastali so dolgi zastoji.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
320 reševalcev in gasilcev se je z ognjem borilo vso noč, tudi ponoči pa je odjeknilo več eksplozij, poroča portal tagesschau.
Policija je zaprla pristanišče, dostop gasilcev do območja požara pa je bil zaradi eksplozij otežen. Reševalne službe še nimajo podrobnejših ocen o škodi.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Po besedah predstavnika reševalne službe Lorenza Hartmanna so v ponedeljek odpeljali in rešili več deset ljudi, med njimi tudi tri poškodovane. Zjutraj se je število ranjenih povzpelo na pet, med njimi sta dva gasilca.
Ena oseba je huje poškodovana. Reševalne službe so izdale tudi opozorilo zaradi širjenja dima in plinov, ki bi lahko predstavljali nevarnost za zdravje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.