V skrivališčih mafijskega šefa našli tablete za večjo spolno moč in nabito orožje

Po kar 30 letih bega so prejšnji teden na Siciliji aretirali najbolj iskanega italijanskega mafijskega šefa Mattea Messino Denara, v ponedeljek pa so aretirali še moškega, ki je mafijskemu šefu posodil svojo identiteto. Italijanska policija nadaljuje s preiskavami kriminalne mreže, med drugim so preiskali več skrivališč na Siciliji, v katerih so našli nakit, račune iz restavracij, orožje in tablete za izboljšanje moške spolne moči.

icon-expand

V ponedeljek so teden dni po aretaciji mafijskega šefa italijanski možje v modrem aretirali še 59-letnega Andrea Bonafede, ki ga obtožujejo, da je mafijskemu šefu posodil svojo identiteto. Po poročanju italijanskega Skaya se je osumljenec odločil, da bo pred sodiščem molčal. Policija je v sklopu preiskav preiskala pet skrivališč na različnih lokacijah po Siciliji, v eni od teh naj bi do aretacije živel tudi Messina Denaro. Preiskali so tudi hišo svojcev Bonafede, ki so že več let mrtvi. V eni od hiš so v razstavljeni kuhinjski omarici našli revolver "Smith & Wesson" kalibra 38, z obrušeno serijsko številko in petimi naboji.

Orožje so že poslali v analizo, rezultati pa bodo pokazali, ali so orožje uporabili pri umorih, ki jih očitajo Messino Denaru. V skrivališčih so našli tudi nakit, račune iz dragih restavracij, tablete za izboljšanje moške spolne moči in spominke likov iz filma Boter.

Policija nadaljuje s hišni preiskavami, kjer naj bi živel Matteo Messino Denara

Zdravnik, ki je zdravil Messina Denara: Ima raka in je hudo bolan Messina Denaro, ki je trenutno zaprt v strogo varovanem zaporu v osrednji Italiji, je z lažno identiteto kupoval avtomobile, zahajal v trgovine in se zdravil v zasebni bolnišnici, kjer se je celo fotografiral s kirurgom.

Trgovina, v katro je zahajal Matteo Messino Denara