V skrivališču intervjuval bin Ladna in med napadi v živo poročal iz Iraka

Mednarodno se je uveljavil kot dopisnik agencije AP iz Vietnama od leta 1962 do konca vojne leta 1975, ko je kljub nevarnosti spremljal ameriške enote na terenu. S svojimi poročili s terena je pogosto nasprotoval uradnim ameriškim poročilom. Bil je tudi eden zadnjih novinarjev, ki je bil v Sajgonu (sedaj Hošiminh) ob njegovem padcu v roke komunističnega severnega Vietnama.

Arnett je Pulitzerjevo nagrado za mednarodno poročanje prejel leta 1966 za poročanje iz vietnamske vojne za agencijo Associated Press (AP), poročanje ameriških medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Fotografije iz časa, ko je delal kot dopisnik iz Vietnama.

Pri AP je ostal do leta 1981, ko se je pridružil novo ustanovljeni ameriški televizijski mreži CNN, kjer je kmalu postal zvezda.

Splošno znan je postal leta 1991, ko je med prvo zalivsko vojno za CNN v živo poročal iz Iraka. Medtem ko so skoraj vsi zahodni poročevalci pobegnili iz Bagdada v dneh pred napadi pod vodstvom ZDA, je Arnett ostal v iraški prestolnici. Ko se je začel raketni napad na mesto, je v živo poročal po mobilnem telefonu iz svoje hotelske sobe.

V živo je s fronte poročal tudi kasneje, imel pa je tudi ekskluzivni intervju s takratnim iraškim predsednikom Sadamom Huseinom ter dokumentiral življenje Iračanov med bombardiranjem.

Leta 1997 je imel ekskluzivni intervju tudi z Osama bin Ladnom v njegovem skrivališču v Afganistanu, ki je kasneje vodil teroristični napad na ZDA 11. septembra 2001.