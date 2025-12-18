Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V skrivališču intervjuval bin Ladna in med napadi v živo poročal iz Iraka

Washington, 18. 12. 2025 15.53 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Peter Arnett in Osama bin Laden med intervjujem v Afganistanu.

Ameriški vojni poročevalec Peter Arnett, prejemnik Pulitzerjeve nagrade, ki je v več desetletni karieri poročal iz vietnamske in zalivske vojne, je v starosti 91 let umrl v sredo. Umrl je obdan z družino in prijatelji v hospicu v Newport Beachu v Kaliforniji, kjer je bil od sobote zaradi raka prostate, je sporočil njegov sin Andrew Arnett.

Arnett je Pulitzerjevo nagrado za mednarodno poročanje prejel leta 1966 za poročanje iz vietnamske vojne za agencijo Associated Press (AP), poročanje ameriških medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Mednarodno se je uveljavil kot dopisnik agencije AP iz Vietnama od leta 1962 do konca vojne leta 1975, ko je kljub nevarnosti spremljal ameriške enote na terenu. S svojimi poročili s terena je pogosto nasprotoval uradnim ameriškim poročilom. Bil je tudi eden zadnjih novinarjev, ki je bil v Sajgonu (sedaj Hošiminh) ob njegovem padcu v roke komunističnega severnega Vietnama.

Pri AP je ostal do leta 1981, ko se je pridružil novo ustanovljeni ameriški televizijski mreži CNN, kjer je kmalu postal zvezda.

Splošno znan je postal leta 1991, ko je med prvo zalivsko vojno za CNN v živo poročal iz Iraka. Medtem ko so skoraj vsi zahodni poročevalci pobegnili iz Bagdada v dneh pred napadi pod vodstvom ZDA, je Arnett ostal v iraški prestolnici. Ko se je začel raketni napad na mesto, je v živo poročal po mobilnem telefonu iz svoje hotelske sobe.

V živo je s fronte poročal tudi kasneje, imel pa je tudi ekskluzivni intervju s takratnim iraškim predsednikom Sadamom Huseinom ter dokumentiral življenje Iračanov med bombardiranjem.

Leta 1997 je imel ekskluzivni intervju tudi z Osama bin Ladnom v njegovem skrivališču v Afganistanu, ki je kasneje vodil teroristični napad na ZDA 11. septembra 2001.

Peter Arnett in Osama bin Laden med intervjujem v Afganistanu.
Peter Arnett in Osama bin Laden med intervjujem v Afganistanu.
FOTO: Profimedia

Na CNN je dal odpoved leta 1999, potem ko je mreža umaknila raziskovalno poročilo, da so ZDA proti ameriškim dezerterjem v Laosu leta 1970 uporabile smrtonosni živčni plin sarin.

O drugi zalivski vojni je nato poročal za ameriško televizijo NBC in National Geographic. NBC ga je odpustil leta 2003, ko je v pogovoru za iraško državno televizijo kritiziral strategijo ameriške vojske. Nato je poročal za televizije v Tajvanu, Združenih arabskih emiratih in Belgiji. Predaval je novinarstvo na kitajski univerzi Shantou.

Leta 1995 je objavil spomine z naslovom Live From the Battlefield: From Vietnam to Baghdad, 35 Years in the World's War Zones.

Rodil se je 13. novembra 1934 v Rivertonu na Novi Zelandiji. Kasneje je postal naturaliziran ameriški državljan. Kariero je kmalu po končani srednji šoli začel v lokalnem časniku Southland Times, preden je odšel na Tajsko in Laos, kjer je delal za časnike v angleškem jeziku. Tu je vzpostavil vezi, ki so ga privedle do AP.

Od leta 2014, ko se je upokojil, je živel v južni Kaliforniji s svojo soprogo Nino Nguyen, s katero imata hčerko in sina.

Peter Arnett vojni poročevalec Vietnam Irak CNN Osama bin Laden

Medtem ko je naročal hrano, pajek odpeljal njegov avto in hčerko

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
bibaleze
Portal
Hči Gorana Višnjića okronana za kraljico Hrvaške
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
Nova božična fotografija kraljevske družine
Nova božična fotografija kraljevske družine
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Plašč, ki je popoln za december
Plašč, ki je popoln za december
vizita
Portal
5 šokantnih prevar o hujšanju
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Je ta bolečina lahko nevarna?
Je ta bolečina lahko nevarna?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
cekin
Portal
Zakonca zadela že drug jackpot
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
moskisvet
Portal
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Vroča 62-letnica jemlje dih
Vroča 62-letnica jemlje dih
dominvrt
Portal
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
okusno
Portal
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420