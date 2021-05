'V Sloveniji država iz muzejev izganja intelektualce'

Muzej za arhitekturo, etnografski muzej, narodni muzej, muzej novejše zgodovine, moderna galerija, nacionalna agencija za knjigo ... seznam je impresiven. V enem letu so skoraj vse glavne kulturne ustanove v prestolnici Ljubljani na pobudo vlade Janeza Janšedobile nove direktorje.

Ultrakonservativni premier, občudovalecDonalda Trumpa, od marca 2020 v tej državi, ki je bila nekoč del Jugoslavije, in ima dva milijona prebivalcev, izvaja čistko, meni več intelektualcev, ugotavlja Le Monde.

"Neposredno se vmešava v upravljanje kulturnih ustanov, s čimer vsiljuje svoje poglede," je za časnik potrdila Kaja Širok, predsednica slovenskega odbora Mednarodnega muzejskega sveta, ki je sama izgubila mesto direktorice muzeja novejše zgodovine, kjer obravnavajo tudi občutljivo temo dvajsetega stoletja. "Desničarski mediji so mi očitali, da nisem dovolj pozorna na slovenski boj za neodvisnost," je dejala za Le Monde. Pa tudi naklonjenost komunizmu.

Zamenjal jo jeJože Dežman, zgodovinar, ki je blizu Janše, in ki je muzej že vodil v mandatu Janševe vlade od leta 2004 do 2008. "Ko je on v vladi, sem jaz tukaj, ko njega ni, mene ni,"pravi Dežman, ki se je srečal s piscem članka. 65-letni zgodovinar je nekdanji komunist, ki je postal specialist za poboje, ki so jih ob koncu druge svetovne vojne izvedli Titovi privrženci, za katere trdi, da so v Sloveniji pobili več ljudi kot nacizem. Medtem ko Janši priznava vihravost, obsoja "prizadevanje za njegovo uničenje". "Moja predhodnica glede tega ni storila ničesar,"je ocenil, piše Le Monde.

Novembra 2020 je peticija, ki jo je podpisalo 150 intelektualcev in akademikov z vsega sveta, obsodila dogajanje v kulturnih ustanovah, prav tako se je zadnje mesece na protestih zbralo na tisoče Slovencev, opozarja časnik. Minister za kulturo Vasko Simonitije kritikom odgovoril, da se spoštuje vse predpise. "Ministrstvo je spremenilo postopke ali zaobšlo nasvet strokovnih komisij, kadar jim rezultati niso ustrezali," pa pravi Širokova, ki je izpostavila primer direktorja Narodnega muzeja Slovenije.

Navdušenec nad vojaškimi odlikovanji je bil na to mesto, tako časnik, imenovan le dva meseca po doktoratu iz zgodovine. V Moderni galeriji, glavnem muzeju sodobne umetnosti, je novi direktor obljubil, da bo odpravil "pretirano in ozko osredotočenost na politično umetnost".

"Zamenjali so svetovno znane ljudi, to je popolnoma smešno," je jasen filozof in intelektualec levega političnega pola Slavoj Žižek. Za mnoge so te zamenjave odraz ideoloških obsedenosti Janeza Janše. Ta nekdanji komunist je postal socialdemokratski disident v osemdesetih letih, preden je po osamosvojitvi leta 1991 prevzel vodjo Slovenske demokratske stranke, ki jo je postopoma preusmeril v ultrakonservativno desnico, piše časnik. Maja 2020 je napovedal "vojno medijem". Na svojem najljubšem družbenem omrežju Twitter deli provokativna sporočila, zlasti o jugoslovanski dediščini in boju za neodvisnost. Slovenija bo letos praznovala 30. obletnico neodvisnosti, njegova krhka vlada pa je obljubila, da bo ob tej priložnosti odprla muzej, posvečen temu dogodku, zaključuje Le Monde.