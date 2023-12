V Sloveniji kupljeno orožje naj bi pristalo v rokah brazilskih tolp

Kot je v torek sporočila brazilska policija na svoji spletni strani, je podjetje s sedežem v Asuncionu v Paragvaju uvozilo več tisoč pištol, pušk in streliva, ki ga je kupilo od različnih evropskih proizvajalcev s sedežem na Hrvaškem, Češkem, v Sloveniji in Turčiji.

Nato je z orožja odstranilo serijske številke in ga preprodalo skupinam posrednikov na paragvajsko-brazilski meji, ki so ga prodale glavnim kriminalnim združbam v Braziliji.

V Paragvaju so po poročanju ameriške ABC News prijeli najmanj 13 ljudi, tudi nekdanjega vodjo paragvajskega urada za nadzor nad uvozom in distribucijo orožja in streliva Dimabel, ki sodi v okvir oboroženih sil. Zaradi suma neposrednih stikov s tihotapci orožja so ob nekdanjem vodji Dimabela, ki je visok vojaški častnik, prijeli tudi bivšega poveljnika paragvajskih letalskih sil, generala Artura Gonzaleza.