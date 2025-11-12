V Sloveniji bi kupovali večje količine kokaina za preprodajo na Hrvaško

Med osumljenimi je pet moških, starih od 28 do 52 let, večina prihaja iz Osijeka ali okoliških krajev.

Hrvaško tožilstvo je sporočilo, da je peterica osumljena več kaznivih dejanj, med drugim neupravičenega posedovanja, proizvodnje in trgovanja z mamili ter nezakonitega posedovanja, proizvodnje in nabave orožja in eksplozivnih snovi.

Glavni osumljenec je 45-letnik, ki naj bi od aprila lani povezal preostalo četverico in več drugih oseb, tudi iz Slovenije, z namenom nabave, transporta in preprodaje kokaina. Uskok navaja, da se je z za zdaj neznanimi osebami iz Slovenije in Zagreba dogovarjal za nakup večjih količin kokaina v Sloveniji, ki so ga nato preprodajali v Osijeku, Zagrebu in drugod.

Glavni osumljenec naj bi v družinski hiši v kraju Belišće blizu Osijeka skrival tudi orožje - šest pištol, dve puški in strelivo.

Uskok je sporočil še, da so v ponedeljek opravili preiskave bivališč in drugih prostorov ter osebnih vozil osumljencev, nato pa danes vložili kazensko ovadbo in preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Osijeku predlagali, da zoper vse obtožence odredi pripor.