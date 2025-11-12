Svetli način
Tujina

V Sloveniji bi kupovali večje količine kokaina za preprodajo na Hrvaško

Zagreb , 12. 11. 2025 18.51 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
13

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) preiskuje peterico osumljencev, ki naj bi v Sloveniji kupovali večje količine kokaina, namenjene nadaljnji preprodaji na Hrvaškem. Nekatere sumijo tudi nezakonitega posedovanja orožja, pri preprodaji pa naj bi sodelovali tudi slovenski državljani.

Hrvaško tožilstvo je sporočilo, da je peterica osumljena več kaznivih dejanj, med drugim neupravičenega posedovanja, proizvodnje in trgovanja z mamili ter nezakonitega posedovanja, proizvodnje in nabave orožja in eksplozivnih snovi. 

Med osumljenimi je pet moških, starih od 28 do 52 let, večina prihaja iz Osijeka ali okoliških krajev.

Trgovina z drogo
Trgovina z drogo FOTO: Profimedia

Glavni osumljenec je 45-letnik, ki naj bi od aprila lani povezal preostalo četverico in več drugih oseb, tudi iz Slovenije, z namenom nabave, transporta in preprodaje kokaina. Uskok navaja, da se je z za zdaj neznanimi osebami iz Slovenije in Zagreba dogovarjal za nakup večjih količin kokaina v Sloveniji, ki so ga nato preprodajali v Osijeku, Zagrebu in drugod. 

Glavni osumljenec naj bi v družinski hiši v kraju Belišće blizu Osijeka skrival tudi orožje - šest pištol, dve puški in strelivo.

Uskok je sporočil še, da so v ponedeljek opravili preiskave bivališč in drugih prostorov ter osebnih vozil osumljencev, nato pa danes vložili kazensko ovadbo in preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Osijeku predlagali, da zoper vse obtožence odredi pripor.

kokain droge hrvaška slovenija
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tomaž Hacin
12. 11. 2025 20.29
Slovenija je meka za kokain, pri nas so tako ohlapne kazni in z dobrim odvetniko tudi v zapor ne greš. Dokler bodo v Sloveniji odvetniki nad zakonom in državo bo tako.
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
12. 11. 2025 20.17
+1
Sam mimo LEVEGA poslanca greš, pa si tri dni prbit kot MAMBA.
ODGOVORI
1 0
nemski_ovcar
12. 11. 2025 20.13
+1
Dajte jih tam zapreti za 15let ker pri nas dobijo samo hišni pripor
ODGOVORI
1 0
Jožajoža
12. 11. 2025 20.08
+1
in ,kaj ima s tem hojs?veliko
ODGOVORI
1 0
xoxotox6
12. 11. 2025 19.59
osrednji pašaluk logistično središče serbomurgelskega kartela ,koka na razpolago vsem v radiusu1500KM????
ODGOVORI
0 0
iziizi
12. 11. 2025 19.54
+3
KAZEN KOT NA KITAJSKEM IN PROBLEM REŠEN
ODGOVORI
3 0
tavbix
12. 11. 2025 19.46
+7
V vsaki dolni vsi točno vemo, kdo so lokalna mafija oz. preprodajalci... Da tega policija ne ve, ravno tako vsi vemo, da je ena velika laž in sprenevedanje.
ODGOVORI
7 0
seter73
12. 11. 2025 19.45
+4
za vse podrobnosti se obrnite na malega opankovica in banananjama
ODGOVORI
5 1
biggbrader
12. 11. 2025 19.48
+2
In na malo večjega.
ODGOVORI
2 0
Vakalunga
12. 11. 2025 19.22
+3
Zato pa je letel ON šalabajzar iz SOVE Trumpu , dane bi kej v Ljubljani UREZALO..
ODGOVORI
6 3
Veščec
12. 11. 2025 19.30
+0
da neha čolne in robo "potaplat".so že v rdečem območju
ODGOVORI
1 1
iziizi
12. 11. 2025 20.14
ČE SE BO TAKO ODLOĆIL JIH BO POSEKAL
ODGOVORI
0 0
