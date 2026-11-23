Še naprej pa sprejemajo vloge ruskih državljanov za obiske družinskih članov, poslovna potovanja, udeležbo na mednarodnih konferencah in seminarjih, mednarodne prevoznike in druga nujna potovanja, so še navedli na ministrstvu. Upravičene kategorije za oddajo vlog so objavljene na spletni strani slovenskega veleposlaništva v Moskvi in zunanjega izvajalca VFS Global.
Na MZEZ so še pojasnili, da je Slovenija nove usmeritve za obravnavo vizumskih vlog ruskih državljanov sprejela v skladu s smernicami Evropske komisije. Nove usmeritve veljajo za vse ruske državljane ne glede na to, kje se nahajajo oziroma na katerem slovenskem diplomatskem predstavništvu ali konzulatu želijo oddati vlogo.
Kdaj je Slovenija omejila izdajanje vizumov za Ruse, na ministrstvu niso navedli.
Je pa več ruskih medijev v angleščini, med njimi Moscow Times, prejšnji teden poročalo, da so "slovenski vizumski centri" v Rusiji 16. novembra nenapovedano in brez pojasnil prenehali sprejemati vloge za turistične, študentske in delovne vizume.
Na MZEZ so danes pojasnili, da študijski in delovni vizumi ne obstajajo, temveč se za namen študija oziroma dela izdajajo dovoljenja za prebivanje.
Vizumski centri so sicer zunanji ponudniki storitev, kjer je možno vložiti vizumsko vlogo z zahtevano dokumentacijo. To centri posredujejo pristojnemu veleposlaništvu, ki odloči o izdaji vizuma, so še pojasnili na ministrstvu. Dodali so, da so te centre že obvestili o omejitvah.
Po navedbah zunanjega ministrstva bodo vse že sprejete vizumske vloge, ki so v postopku reševanja, obravnavali v skladu z veljavnimi smernicami. Prosilcem, ki so imeli pri VFS Global že rezervirane termine za oddajo vlog, a ne spadajo v nobeno od upravičenih kategorij, je oziroma bo VFS Global termine odpovedal.
Slovenija je po podatkih MZEZ lani izdala skupno 15.883 vizumov za kratkoročno bivanje, od tega 6510 turističnih. Med slednjimi so jih 1968 izdali ruskim državljanom, od tega se skoraj polovica teh vizumov nanaša na zastopanje drugih držav članic schengenskega območja.
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