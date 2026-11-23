Še naprej pa sprejemajo vloge ruskih državljanov za obiske družinskih članov, poslovna potovanja, udeležbo na mednarodnih konferencah in seminarjih, mednarodne prevoznike in druga nujna potovanja, so še navedli na ministrstvu. Upravičene kategorije za oddajo vlog so objavljene na spletni strani slovenskega veleposlaništva v Moskvi in zunanjega izvajalca VFS Global.

Na MZEZ so še pojasnili, da je Slovenija nove usmeritve za obravnavo vizumskih vlog ruskih državljanov sprejela v skladu s smernicami Evropske komisije. Nove usmeritve veljajo za vse ruske državljane ne glede na to, kje se nahajajo oziroma na katerem slovenskem diplomatskem predstavništvu ali konzulatu želijo oddati vlogo.

Kdaj je Slovenija omejila izdajanje vizumov za Ruse, na ministrstvu niso navedli.

Je pa več ruskih medijev v angleščini, med njimi Moscow Times, prejšnji teden poročalo, da so "slovenski vizumski centri" v Rusiji 16. novembra nenapovedano in brez pojasnil prenehali sprejemati vloge za turistične, študentske in delovne vizume.