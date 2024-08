V Sloveniji prijeta ruska vohuna izmenjavo označila za teater, ki bi se mu lahko izognili

OGLAS

Po vrnitvi v domovino sta ruska obveščevalca Artjom Dulcev in Anna Dulceva v ekskluzivnem intervjuju za rusko državno televizijo Rossiya TV delila podrobnosti o nedavni zgodovinski izmenjavi ujetnikov med ZDA in Rusijo. Intervju je potekal na dan, ko je njun sin praznoval svoj deveti rojstni dan. To je bil sicer njegov prvi rojstni dan, ki ga je praznoval v domovini in z zavedanjem, da je Rus. Otroka sta namreč šele na letalu na poti v Rusijo izvedela, da nista Argentinca, pač pa Rusa. "Otrokom sva povedala, da smo Rusi, da sta Rusa, da smo Dulcevi," je dejala. Hči je začela jokati, sin pa se je odzval bolj umirjeno, a zelo pozitivno, je dodal Atrjom. Par je v pogovoru razkril, da jima je, ko sta bila v slovenskem zaporu, argentinska stran želela odvzeti otroke. "Da bi lahko bili otroci dodeljeni v rejniško družino. Toda, čutili smo, da je slovenska obveščevalna služba prav tako storila vse, kar je bilo mogoče, da bi otroke obdržali v Sloveniji, da bi bili skupaj," je dejala Anna. Dodala je, da sta čutila pritisk na Slovenijo s strani obveščevalnih služb drugih držav, še posebej agentov ameriške Centralne obveščevalne službe (CIA). Povedala sta, da so jima pazniki slovenskega zapora dovolili komuniciranje z otrokoma. Starša sta jima celo pomagala pri domačih nalogah in pri pripravi na tekmovanja.

Dulcev je dejal, da sta medtem ko sta bila zaprta v tujini, čutila ogromno podporo ruskega predsednika Vladimirja Putina in ruske obveščevalne službe (SVR). Razkril je celo, da ju je v zaporu obiskoval pripadnik SVR. "Na enem od teh sestankov nam je prenesel pozdrave predsednika," je razkril ruski vohun in dodal, da jima je zagotovil, da Putin in SVR počneta vse, kar je v njihovi moči, da ju spravijo na prostost. Ruske posebne službe so postavile pogoj za izmenjavo: da se otroci vrnejo skupaj z odraslimi.

Prevoz družine iz Slovenije v Turčijo je organiziralo ameriško veleposlaništvo. V Ankari, kjer je potekala izmenjava, so najprej vse Ruse dali na en avtobus, sta zaupala novinarju Vitaliju Karmazinu. "Njega so posedli samega, ločeno, obkrožen je bil s petimi predstavniki posebnih služb iz različnih držav," je povedala Anna. Artjom je dejal, da se mu je izmenjava zdela kot teater, ki bi se mu lahko izognili. "Čelada, lisice pripete za pas, barvne hlače. Ampak, to je bil njihov cilj – narediti šov," je prepričan. Par je povedal tudi, da je že na letalu v domovino vladalo vzdušje podpore in da so jih ruski specialci ves čas spraševali, ali kaj potrebujejo. Na letališču Vnukovo jih je osebno pričakal ruski predsednik in jim čestital ob vrnitvi v domovino. "Najpomembnejša nam je družina in to nas drži skupaj. Družina je tudi država," je dejal Artjom. V Sloveniji sta bila Dulceva znana kot Ludwig Gisch in Maria Mayer Muñoz iz Argentine. Njuni otroci so se rodili v tej latinsko ameriški državi in so bili vzgajani kot špansko govoreči katoliki. Družina je pred prijetjem živela v Ljubljani, Anna je bila pod krinko lastnica umetniške galerije, Artjom pa ustanovitelj IT start-upa. Prijeli so ju po namigu CIA, ko so otroci odšli v šolo.

