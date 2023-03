V Sloveniji več debelih moških kot žensk, regionalno najbolj izstopa Pomurje

O čezmerni hranjenosti govorimo pri ITM nad 25, o debelosti pri ITM nad 30 in o morbidni debelosti pri ITM nad 40. Prenizka telesna masa v splošni populaciji v Sloveniji ne predstavlja večjega problema, jo je pa treba upoštevati pri posameznih populacijskih skupinah, kot so starejši in bolniki.

Prekomerna telesna teža in debelost sta opredeljeni kot prekomerno kopičenje telesne maščobe v telesu, kar lahko poslabša zdravje, do česar pride največkrat zaradi prevelikega energijskega vnosa na eni in premajhne porabe energije za gibanje na drugi strani, pojasnjujejo na NIJZ. Na populacijski ravni prehransko stanje merimo z indeksom telesne mase (ITM), ki nam da okvirni vpogled v stanje prehranjenosti populacije.

Na individualni ravni sicer prehranski status posameznika merimo z bolj natančnimi metodami, ki opredelijo deleže in medsebojna razmerja maščobe in puste telesne mase (predvsem mišičnine), rezultat pa interpretiramo individualno v povezavi s telesno maso posameznika, so še pojasnili na NIJZ.

Po podatkih zadnje raziskave Z zdravjem povezan življenjski slog , ki je bila izvedena v letu 2020, se v Sloveniji več kot 48 odstotkov moških in več kot 29 odstotkov žensk sooča s čezmerno telesno maso, 21,5 odstotkov moških in 17,4 odstotkov žensk pa ima že prisotno debelost.

Samoporočani podatki o debelosti za odrasle v Sloveniji so dostopni iz več študij, vendar se med seboj zaradi samoporočanja in deloma različnega zajema starostnih skupin nekoliko razlikujejo. Trenutno zadnji uradno objavljeni podatki za odrasle so dostopni v statističnem letopisu NIJZ. Gre za anketne podatke, zbrane v okviru študije CINDI.

Največ prebivalcev s prisotno čezmerno telesno maso je opaženih v starostni kategoriji med 55 in 64 let, največ debelih pa je v starosti med 65 in 74 let. To so hkrati tudi skupine ljudi, pri katerih obstaja največje tveganje upada funkcionalne mišične mase na eni in naraščanje maščobnega tkiva na drugi strani. Največ normalno hranjenih je medtem v kategoriji med 25 in 39 let.

Največji delež ljudi s čezmerno telesno maso in debelostjo je v skupinah s srednjo, poklicno in osnovno šolo ter manj.

Regionalno glede debelosti najbolj izstopajo Pomurje, Posavje in Jugovzhodna Slovenija. Največ normalno hranjenih državljanov glede na podatke raziskave prihaja iz Osrednje Slovenije, sledi Gorenjska, nato pa še Obalno-Kraška in Primorsko-Notranjska.

Največ takih s čezmerno telesno maso in z debelostjo je med starejšimi odraslimi (75,5 odstotka), sledijo odrasli (59 odstotkov), najmanj pa je takih med mladostniki (28,4 odstotka). Med odraslimi je več moških kot žensk s čezmerno telesno maso in z debelostjo. Nakazuje se, da je takih več tudi tistih odraslih s končano nižjo ali srednjo poklicno šolo. Med starejšimi odraslimi pa je več žensk s čezmerno telesno maso in z debelostjo v primerjavi z moškimi in tistih starejših odraslih z doseženo osnovnošolsko izobrazbo ali manj.

Podobne rezultate kažejo tudi merjeni (torej ne samoporočani) podatki o prehranskem statusu odraslih v Sloveniji. Zbrani so bili sicer na manjšem, vendar reprezentativnem vzorcu nacionalne prehranske študije Si.Menu 2017/18. V populaciji odraslih je moških s prenizko telesno maso 1,3 odstotka, s pričakovano telesno maso 30,9 odstotka, s čezmerno telesno maso 48,2 odstotka in z debelostjo 19,6 odstotka. Med ženskami je s prenizko telesno maso 0,6 odstotka, s pričakovano telesno maso 49,6 odstotka, s čezmerno telesno maso 29,8 odstotka in z debelostjo 19,9 odstotka oseb.

Čezmerno hranjenost in debelost na ravni prebivalstva opredeljujemo z grobim kazalnikom razmerja med telesno maso in kvadratom telesne višine, t. i. indeksom telesne mase (ITM), ki pa ne omogoča prepoznavanja sočasne izgube mišične nase. ITM se izračuna tako, da se teža odrasle osebe deli s kvadratom njene višine. Svoje stanje lahko s pomočjo svojega ITM preverite v spodnji tabeli. Naj opozorimo še, da se ITM pri otrocih meri drugače.

"Izvajanje smernic – predvsem tistih, ki se v različnih programih izvajajo institucionalno – tudi vrednotimo in objavljamo priporočila, ki so podlaga za nadaljnje nadgradnje," so dodali na NIJZ.

Moderne smernice za različne vidike življenjskega sloga se razvijajo od druge polovice preteklega stoletja, prve usmeritve so znane že iz starega veka (npr. Hipokratov zdrav duh v zdravem telesu in priporočene diete). "Pri razvoju in nadgradnjah smernic izhajamo iz zdravstvenega stanja in širših determinant zdravja, značilnih za različne skupine prebivalcev Slovenije, na podlagi tega postavljamo prioritete, sledimo razvoju stroke in priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije ter lastnemu ustvarjenemu znanju," pravijo na NIJZ in dodajajo, da smernice tudi prilagajajo potrebam različnih regijskih okolij, spolom, starostim, izobrazbenim in poklicnim skupinam ter različnim ranljivim skupinam in skupnostim.

Prehrana: 'V jedi uživajte in jejte redno'

"Uradnih smernic oziroma priporočil, ki bi bile ciljano usmerjene v zdrav življenjski slog odraslih, specifično za Slovenijo nimamo, saj priprava takih smernic zahteva kompleksne in v več pogledih zahtevne procese. Zato podobno kot večina manjših držav uporabljamo priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, ki so namenjena posameznim področjem življenjskega sloga (prehrana, telesna dejavnost, spanje, omejevanje pitja alkohola in kajenja ter zlorabe drog idr.)," sporočajo iz NIJZ.

Na področju prehranjevanja in krepitve prehranjevalnih navad za splošno javnost uporabljamo priporočila po konceptu "12 korakov do zdravega prehranjevanja", ki temeljijo na prehranskem vzorcu populacije in jih je Svetovna zdravstvena organizacija objavila leta 2000 ter od takrat večkrat dodatno pojasnila.