V Slovenijo prihaja nova pomoč iz tujine

Avstrijska vojska od srede v Sloveniji pomaga z dvema helikopterjema, ki sta v sodelovanju s Slovensko vojsko opravila izvidniške prelete nad Koroško. Prav tako sta na prizadeta območja prepeljala več deset strokovnjakov za obnovo električnega omrežja in okoli devet ton tovora, ki vključuje hrano, zdravila, pitno vodo, lopate in ostalo orodje.

Makedonska vlada se je odločila za napotitev 100 vojakov v Slovenijo preko mehanizma zveze Nato za odzivanje na naravne in druge nesreče. Vojaki so se danes že odpravili proti Sloveniji in bodo tu predvidoma ostali 30 dni, poroča makedonska tiskovna agencija MIA.

Iz Srbije se je v sredo proti Sloveniji odpravilo 22 vojakov in dva helikopterja, ki že pomagajo v državi. Danes pa so oblasti napotile tudi konvoj z osmimi cisternami - štirimi za gorivo in štirimi za vodo - ter dodatnih 34 vojakov, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Minister za obrambo Miloš Vučević je na omrežju X sporočil, da so srbska vojska in vojaki pripravljeni pomagati prijateljem iz Slovenije. "Prepričan sem, da bodo naši častniki, podčastniki in vojaki čim bolje pomagali državljanom Slovenije, predstavljali sebe in svojo enoto, vsekakor pa našo državo Srbijo. Želim jim pogumno in modro obnašanje ter opravljanje nalog in dolžnosti ter dober let."