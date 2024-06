V Slovenijo prišli po reševalnega psa, odšli z napačnim kosmatincem

V Črni gori je završalo. Predstavniki občine Nikšić so se odpravili v Slovenijo, da bi za gasilce kupili iskalnega, reševalnega psa, a so se domov vrnili z napačnim kosmatincem. Ko so prispeli k nam, so namreč izvedeli, da so želenega psa že prodali, zato so namesto njega kupili lavinskega psa. Ti rešujejo ponesrečence izpod snežnih plazov, pogosto pa vohljajo tudi med ruševinami stavb.