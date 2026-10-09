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V službo pridejo peš, regresa ne potrebujejo, nadure opravijo z lahkoto

Cape Town, 09. 10. 2026 06.07 pred 49 minutami 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Race v vinogradu

V službo pridejo peš, malico si priskrbijo same, regresa ne potrebujejo, nadure pa jim očitno ne povzročajo preglavic. Na južnoafriškem vinskem posestvu so zaposlili prav posebno, pernato delovno silo, okoli tisoč rac, ki vinograd varujejo pred nezaželenimi žuželkami, polži, ušmi in črvi. Vinograd tako uspeva brez uporabe pesticidov, račje delavke pa so postale tudi prava turistična atrakcija. Kdo pridnim račkam še pomaga med trtami in zakaj se morajo ravno pred trgatvijo posloviti od svojega delovnega mesta?

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