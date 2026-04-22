Tujina

V smeti pomotoma vrgel 7000 evrov, iskali so jih dva dni

Trst, 22. 04. 2026 15.17 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
M.S.
Denar v smeteh

Poslovnež iz Trsta je po nesreči med odpadke odvrgel 7000 evrov gotovine. Po pomoč se je obrnil na italijanske karabinjerje, ki so sprožili iskalno akcijo. Po dveh dneh iskanja so v smeteh vendarle našli zajeten kupček gotovine in ga vrnili lastniku.

Ko se je tržaški poslovnež zavedel svoje napake, je bilo prepozno, saj so smetarji že odpeljali odpadke skupaj z njegovimi 7000 evri.

Zato se je odpravil na policijsko postajo in jih prosil za pomoč. Karabinjerji so v sodelovanju z mestno službo za odvoz odpadkov po dveh dneh uspeli izslediti smetarski tovornjak, ki je odpeljal gotovino Tržačana.

Iskalna akcija je bila uspešna, saj so našli ves pogrešan denar, ki je bil nedotaknjen v vrečki.

"Hvala bogu, da ni vsak dan, ko vidiš ljudi, ki mečejo denar stran. To se je zgodilo prvič v moji karieri. Zgodi se, da nekateri ljudje, zlasti starejši, pozabijo, kam so dali stvari ali pa jih zavržejo, vendar ne gre za tako visoke vsote denarja," je za fanpage.it komentiral Piermarco Borettazo s tržaške policije.

Vsem, ki bi se znašli v podobni situaciji, svetuje, da nemudoma pokličejo policiste.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Wolfman
22. 04. 2026 15.22
Preverite, če ima bankovce po 5,10 in 20 evrov? Potem je ziher diler.
bibaleze
