Kako so v Katschbergu pripravljeni na začetek sezone?

Družinsko smučarsko središče Katschberg je od slovenske meje oddaljeno le slabo uro vožnje. Ne le Avstrijci, za svoje so ga vzeli tudi številni slovenski, hrvaški in celo nizozemski ljubitelji smučanja. Začetek letošnje sezone bo veliko bolj kot od snežnih, odvisen od epidemioloških razmer.

Bolj kot na živahno smučarsko središče Katschberg ta trenutek spominja na mesto duhov. Zaprti so vsi hoteli, vse restavracije in vsi bari, a domačini in lokalni podjetniki v december zrejo precej optimistično. "Smo precej optimistični, saj smo zelo dobro pripravljeni. Pod smučarsko šolo se nahaja celo covid vstopna točka,"pravi tam zaposleni Otto Grossegger.