V smučarskem središču v Gruziji zaradi zastrupitve umrlo dvanajst ljudi

Trupla dvanajsterice so po podatkih policije našli v soboto v spalnem delu nad restavracijo v Gudauriju, največjem in najvišje ležečem smučišču v Gruziji, ki je priljubljena turistična destinacija za ljubitelje smučanja in deskanja na snegu.

Trupla so odkrili v drugem nadstropju stavbe, v kateri je restavracija z indijsko hrano, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Oblasti so odprle preiskavo incidenta, identitete žrtev pa niso razkrile.

Policija je sporočila, da "preliminarne analize ne kažejo nobenih znakov nasilja na truplih" in da je šlo za nesrečo. Po tistem, ko je stavba v petek ostala brez elektrike, so vključili generator, so še pojasnili.