V snežnem metežu obtičala družina z dojenčkom

Vreme se bo čez vikend postopoma umirilo, saj se bo ciklon počasi premikal proti vzhodu čez celino. Vendar pa bo še naprej vplival na vreme tudi na Hrvaškem. Tamkajšnji vremenoslovci še nadalje tako svetujejo previdnost zaradi vetra, četudi šibkejšega, pa tudi nove snežne pošiljke v višjeležečih predelih, poroča hrvaški spletni portal net.hr. Zaradi močnih sunkov vetra je znova zaprta avtocesta A1.

Več kot 1600 intervencij: drogovi padali na avtomobile, veter ruval drevesa

Tudi hrvaški gasilci so imeli v zadnjih dveh dneh polne roke dela. Državni gasilski operativni center je zabeležil 1611 intervencij, v katerih je pomagalo 5386 gasilcev s 1787 vozili. Največ težav je veter povzročal na območju Zagreba (1112 intervencij) in Primorsko-goranske županije (98 intervencij). Sunkovit veter, ki ga je spremljal dež, je na območju hrvaške prestolnice podrl na desetine dreves. Na avtomobil je padel električni drog, ki je vozilo popolnoma uničil. Na območju Like, na cesti od Korenice do Plitviških jezer je bil sinoči oviran promet. Zaradi ozkega cestišča in snežnih zametov sta trčila avtobusa, kar je povzročilo prometno blokado.

Rešili družino z dojenčkom

Gasilci so v popoldanskih urah na pomoč priskočili tudi družini z dojenčkom, ki je v snežnem metežu na območju Krbavice ostala ujeta v kombiju. Gasilci so se skozi sneg prebijali približno dva kilometra. "Ko so se prepričali, da je z družino vse v redu, so skupaj počakali na stroje komunalnega podjetja in traktor v zasebni lasti," je za 24sata povedal gasilski poveljnik Vlado Marković. Vozilo so potegnili na varno, družino pa začasno namestili v študentski dom v Korenici.

