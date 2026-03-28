Tujina

V snežnem metežu obtičala družina z dojenčkom

Zagreb, 28. 03. 2026 07.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Ti.Š.
Hrvaški gasilci rešujejo družino

O obsežni škodi, ki ji je botroval orkanski veter, poročajo tudi s sosednje Hrvaške. Gasilci so v zadnjih dneh zabeležili več kot 1600 intervencij. V snežnem metežu na območju Krbavice je v kombiju ostala ujeta družina z dojenčkom, gasilci so se do njih prebijali dva kilometra. Strah pred novimi vremenskimi nevšečnostmi medtem ostaja – vremenoslovci našim južnim sosedom namreč napovedujejo novo poslabšanje z dežjem, tudi snegom in možnost poplav.

Vreme se bo čez vikend postopoma umirilo, saj se bo ciklon počasi premikal proti vzhodu čez celino. Vendar pa bo še naprej vplival na vreme tudi na Hrvaškem. Tamkajšnji vremenoslovci še nadalje tako svetujejo previdnost zaradi vetra, četudi šibkejšega, pa tudi nove snežne pošiljke v višjeležečih predelih, poroča hrvaški spletni portal net.hr.

Zaradi močnih sunkov vetra je znova zaprta avtocesta A1.

Več kot 1600 intervencij: drogovi padali na avtomobile, veter ruval drevesa

Tudi hrvaški gasilci so imeli v zadnjih dveh dneh polne roke dela. Državni gasilski operativni center je zabeležil 1611 intervencij, v katerih je pomagalo 5386 gasilcev s 1787 vozili. Največ težav je veter povzročal na območju Zagreba (1112 intervencij) in Primorsko-goranske županije (98 intervencij).

Sunkovit veter, ki ga je spremljal dež, je na območju hrvaške prestolnice podrl na desetine dreves. Na avtomobil je padel električni drog, ki je vozilo popolnoma uničil.

Na območju Like, na cesti od Korenice do Plitviških jezer je bil sinoči oviran promet. Zaradi ozkega cestišča in snežnih zametov sta trčila avtobusa, kar je povzročilo prometno blokado.

Rešili družino z dojenčkom

Gasilci so v popoldanskih urah na pomoč priskočili tudi družini z dojenčkom, ki je v snežnem metežu na območju Krbavice ostala ujeta v kombiju. Gasilci so se skozi sneg prebijali približno dva kilometra. "Ko so se prepričali, da je z družino vse v redu, so skupaj počakali na stroje komunalnega podjetja in traktor v zasebni lasti," je za 24sata povedal gasilski poveljnik Vlado Marković. Vozilo so potegnili na varno, družino pa začasno namestili v študentski dom v Korenici.

'Takšni sunki vetra se pojavi enkrat na 100 let'

Hrvaški Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) medtem poroča, da so tako siloviti sunki vetra s hitrostjo nad 115 kilometrov na uro, kot so ga zabeležili v petek v Zagrebu, na tem območju sicer izredno redki – pojavijo se morda enkrat na sto let.

Povprečna hitrost vetra, izmerjena v petek zjutraj med neurjem v Zagrebu, je bila sicer 55 kilometrov na uro, medtem ko je vremenska postaja Zagreb-Sokolovac izmerila orkanski veter s hitrostjo kar 120,6 kilometra na uro.

Najmočnejše sunke vetra na lokaciji Zagreb-Maksimir so pred tem izmerili julija 2008 – 94 kilometrov na uro, kar po Beaufortovi lestvici ustreza orkanskemu vetru, na postaji Zagreb-Grič pa 109 km/h junija 2017.

Hrvaška veter škoda sneg
bibaleze
Portal
Bivši mož Jennifer Lopez razkril: z Nadio Ferreira pričakujeta deklico
Zakaj je smeh med nosečnostjo pomemben za razvoj vašega dojenčka
Zakaj je smeh med nosečnostjo pomemben za razvoj vašega dojenčka
Ko zboli otrok: Kaj storiti, ko se pojavita driska in bruhanje
Ko zboli otrok: Kaj storiti, ko se pojavita driska in bruhanje
To je razlog, zakaj Fernando Alonso ni bil na dirkališču
To je razlog, zakaj Fernando Alonso ni bil na dirkališču
zadovoljna
Portal
Vsi norijo za čevlji, ki so mešanica dveh priljubljenih trendov
Dnevni horoskop: Device bodo spontane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Device bodo spontane, tehtnice iščejo ravnovesje
Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša
Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša
8 živil, ki jih ne smete jesti na prazen želodec
8 živil, ki jih ne smete jesti na prazen želodec
vizita
Portal
Ima devet življenj? 26-letni model preživel kap, ugriz pajka in skorajšnjo utopitev
Ženske srednjih let: zakaj je trening moči ključ do boljšega zdravja
Ženske srednjih let: zakaj je trening moči ključ do boljšega zdravja
Ali veste, kaj pijače, ki jih pijete, naredijo telesu?
Ali veste, kaj pijače, ki jih pijete, naredijo telesu?
Nova zaščita pred možgansko kapjo? Prelomna metoda raziskovalcev
Nova zaščita pred možgansko kapjo? Prelomna metoda raziskovalcev
cekin
Portal
Kdo dobi stanovanje, denar, avto in drugo premoženje, ko ni dedičev?
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Zakaj so 'razredni klovni' kasneje bolj uspešni?
Zakaj so 'razredni klovni' kasneje bolj uspešni?
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
moskisvet
Portal
Nekoč priljubljene terme so zdaj tarča kritik: umazanija, gneča in neprijetni vonji
Po čem si bomo zapomnili Chucka Norrisa?
Po čem si bomo zapomnili Chucka Norrisa?
Kdo je bila Mileva Marić, Einsteinova prva žena?
Kdo je bila Mileva Marić, Einsteinova prva žena?
Vse o špargljih, tej zakladnici zdravja
Vse o špargljih, tej zakladnici zdravja
dominvrt
Portal
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
okusno
Portal
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
voyo
Portal
Rocky 4
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615