V snežnem plazu na Južnem Tirolskem umrle tri osebe

V snežnem plazu na smučišču Val Senales na Južnem Tirolskem so danes umrle tri osebe, še dve sta bili poškodovani. Smučarji so bili na progi, ko se je okoli poldneva sprožil plaz in zasul več ljudi, navaja predstavnika policije iz Bolzana.

Umrli sta ženska in njena sedemletna hčerka ter še en otrok iste starosti. Slednji je bil v plazu huje poškodovan in so ga morali oživljati. Prepeljali so ga v bolnišnico v Trentu, kjer pa je poškodbam podlegel, poročajo italijanski mediji. Še dve osebi sta bili poškodovani in so ju odpeljali na zdravljenje v Merano.