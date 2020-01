V snežni nevihti v delih Afganistana in Pakistana umrlo že vsaj 43 ljudi

Že čez vikend so Afganistan in Pakistan presenetile izredne vremenske razmere. Zapadlo je ogromno snega in dežja, meteorologi pa napovedujejo, da se bo takšno vreme nadaljevalo vse do prihodnjega tedna.

V Pakistanu je največ škode v jugozahodni provinci Baločistan, kjer je umrlo 25 ljudi. Imran Zarkon, vodja agencije za krizno upravljanje v provinci, je dejal, da so za smrti krive strehe, ki so se ob obilnem sneženju zrušile na ljudi. Vreme je oblasti prisililo tudi v zaprtje mnogih cest, ljudje z goratih območij ob meji z Afganistanom pa so zaradi tega obtičali v svojih domovih, kjer so v nevarnosti. Oblasti se zato trudijo, da bi jih čim prej evakuirali na varno.

V Afganistanu je umrlo vsaj 18 ljudi, vključno z ženskami in otroci. Hasibullah Shaikhani, tiskovni predstavnik ministrstva za krizno upravljanje, je dejal, da so morali zapreti večino avtocest zaradi nevarnosti plazov ter obilnega sneženja. V Kabulu so se temperature spustile na -15 stopinj Celzija, mnogi prebivalci prestolnice pa zaradi vremenskih razmer niso mogli v službo.