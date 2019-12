V snežnih plazovih na avstrijskem Koroškem in v Švici domnevno zasuti ljudje

Snežni plaz na gori Ankogel na skrajnem severozahodu avstrijske Koroške se je sprožil zunaj urejenih prog. Da je plaz zasul dva človeka, pa je opozorila očividka, je za avstrijsko tiskovno agencijo APApotrdila policija.

Med iskalno akcijo se je v bližini sprožil drug plaz. Očividec je domnevno videl, da so bili pri tem zasuti trije do štirje smučarji. Reševalci še preverjajo domneve. Smučišče so po plazovih dopoldne zaprli. Za to območje je sicer izdano opozorilo zaradi nevarnosti snežnih plazov.

V Andermattu v kantonu Uri pa je snežni plaz zasul smučarsko progo. Očividci so poročali, da je pod plazom ujetih več ljudi. Reševalna in iskala akcija še poteka. Zaenkrat so našli dve osebi z lažjimi poškodbami, ki so jih prepeljali v bližnjo bolnišnico, poročajo švicarski mediji.