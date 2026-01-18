V snežnih plazovih v Avstriji umrlo osem ljudi

V dolini Grossarltal v zvezni deželi Salzburg je plaz, ki se je sprožil na nadmorski višini 2150 metrov, zasul sedem ljudi. Gorska reševalna služba je sporočila, da so štiri ljudi našli mrtve, drugi pa so bili huje poškodovani.

V regiji Murtal v zvezni deželi Štajerska je plaz zasul tri ljudi. Za tri češke državljane je bila pomoč prepozna. Pred tem je na območju Bad Hofgasteina 58-letno žensko med turnim smučanjem zasul plaz. Ko so jo reševalci našli, je bila že mrtva.