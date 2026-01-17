Naslovnica
Tujina

Sneg pokopal pet ljudi

Salzburg, 17. 01. 2026 17.28 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
STA M.V.
Snežni plaz

Na Solnograškem sta se sprožila dva snežna plazova, v katerih je po podatkih gorske reševalne službe umrlo skupno pet ljudi.

Prvi plaz se je sprožil nekaj po 12. uri v smučarskem središču Bad Hofgastein na 2200 metrih nadmorske višine in zasul smučarko. Ko so jo reševalci našli, je bila že mrtva.

Uro in pol kasneje se je v dolini Gastein sprožil še en plaz, v katerem so umrli štirje pohodniki. Gorska reševalna služba je pojasnila, da je plaz odnesel skupino sedmih alpinistov. Med njimi je eden nesrečo preživel brez poškodb, dva sta poškodovana - eden huje in drugi lažje. Za štiri ljudi pa je bil plaz usoden.

"Kljub jasnim in večkratnim opozorilom je danes ponovno prišlo do številnih plazov - žal s smrtnim izidom. Ta tragedija boleče kaže, kako resna je trenutna nevarnost plazov," je v sporočilu za javnost pojasnil vodja gorske reševalne službe v Pongauu Gerhard Kremser.

plazovi avstrija mrtvi

Trump evropskim državam grozi s carinami zaradi Grenlandije

Vladno letalo strmoglavilo: iščejo razbitine, 11 oseb pogrešanih

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lev07
17. 01. 2026 19.35
Na Solnograškem? Ojej......Salzburg je Salzburg! Zakaj potem ni preveden še Bad Hofgastein?
Odgovori
0 0
tornadotex
17. 01. 2026 18.44
Naj jim že nekdo pove tem norcem, da je narava zakon in tisočkrat močnejša od vseh teh ,ki lazijo v zimskem času po hribih. Kako so nespametni,jutri bodo že novi v hribu in marsikateri tudi zadnjič !!!!!!!!!1
Odgovori
0 0
AdolfH
17. 01. 2026 19.08
drži se kavča pa pira
Odgovori
0 0
