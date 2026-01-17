Sneg pokopal pet ljudi

Prvi plaz se je sprožil nekaj po 12. uri v smučarskem središču Bad Hofgastein na 2200 metrih nadmorske višine in zasul smučarko. Ko so jo reševalci našli, je bila že mrtva.

Uro in pol kasneje se je v dolini Gastein sprožil še en plaz, v katerem so umrli štirje pohodniki. Gorska reševalna služba je pojasnila, da je plaz odnesel skupino sedmih alpinistov. Med njimi je eden nesrečo preživel brez poškodb, dva sta poškodovana - eden huje in drugi lažje. Za štiri ljudi pa je bil plaz usoden.

"Kljub jasnim in večkratnim opozorilom je danes ponovno prišlo do številnih plazov - žal s smrtnim izidom. Ta tragedija boleče kaže, kako resna je trenutna nevarnost plazov," je v sporočilu za javnost pojasnil vodja gorske reševalne službe v Pongauu Gerhard Kremser.