V sodnem procesu proti Trumpu izbrali potrebnih 12 porotnikov

Sedem porotnikov so izbrali že v torek, vendar sta dva potem v četrtek odpadla. Ena izmed porotnic je bila izločena, ker je bila zaradi medijskega poročanja njenim sorodnikom in prijateljem razkrita njena identiteta, drugega pa so ujeli na lažeh.

V najslabšem primeru mu grozi več kot deset let zapora

Trump je obtožen ponarejanja poslovnih listin v povezavi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu z njim pred predsedniškimi volitvami 2016. V primeru obsodbe – pri čemer mora biti odločitev porote soglasna – mu v najslabšem primeru grozi več kot deset let zapora.

Nekdanji predsednik ZDA in kandidat republikancev za prihajajoče predsedniške volitve, ki obtožbe zanika, se je v četrtek ponovno pritožil, češ da zaradi sodnega procesa ne more voditi predsedniške kampanje. "Že dneve sedim tu od jutra do večera v tisti mrzli sobi," je dejal in sojenje označil za zelo nepošteno.