V sojenju Irancu za umor bivše žene na Brniku pričal oče pokojne

Obramba je predlogu za zaslišanje nasprotovala. Odvetnik Peter Prus Pipuš je med drugim ocenil, da navedena priča nima relevantnih informacij in da je bil predlog za njeno zaslišanje podan prepozno. Poleg tega je obdolženi soglašal s spremljanjem obravnave preko videokonference zgolj med branjem listinskih dokazov, medtem ko želi biti ob zaslišanju prič fizično prisoten.

Pojasnila je, da če bi bila kot tožilka seznanjena z naslovi najbližjih sorodnikov oškodovanke, bi nedvomno zaslišanje njenega očeta predlagala že prej. Obdolženi namreč za slabe odnose med njima krivi žrtev. " Danes pa imamo tukaj oškodovankinega očeta in prav in potrebno je, da slišimo tudi drugo plat," je izpostavila Gasserjeva.

Prihod žrtvinega očeta ni bil napovedan in jih je na kranjskem okrožnem sodišču presenetil. Tožilka Nadja Gasser pa je glede na priložnost predlagala, da bi ga sodišče zaslišalo, in sicer kot oškodovanca, saj ima možnost vložitve premoženjskopravnega zahtevka, poleg tega pa bi lahko izpovedal tudi, kakšni so bili odnosi med pokojno in obdolžencem.

Predsednik petčlanskega sodnega senata Vid Bele se je zato pri očetu pokojne pozanimal, ali bi se morda lahko čez kakšen mesec znova vrnil v Slovenijo, vendar je le-ta pojasnil, da zaradi dela ne more priti, njegov morebitni kasnejši prihod pa bi bil odvisen od odobritve vize s strani avstrijskih varnostnih organov.

Glede na to je sodni senat sklenil, da bodo očeta pokojne zaslišali kar danes, saj ima status oškodovanca in ni veliko možnosti, da bi lahko kasneje v postopku zopet prišel na obravnavo.

Kot je povedal oče pokojne, je na sodišče prišel, ker "brani pravico svoje hčere, ki je bila ubita na grozovit način." Zahteva odškodnino, za krivca pa maksimalno kazen. Že pred osmimi meseci je prišel na iransko ambasado v Slovenijo in prosil, da bi obdolženca prepeljali v Iran in mu sodili tam, vendar so mu povedali, da ni možnosti izročitve.

Pojasnil je, da je bil s svojo hčerjo po tem, ko se je poročila, odšla v tujino in z možem živela v Avstriji, v rednih stikih in da je v teh dneh, ko je prišel na sodno obravnavo v Slovenijo, v Avstriji obiskal otroke, ki so ostali brez mame, njihov oče pa je v priporu v Sloveniji.

Povedal je, da je kljub težavam, ki so se pojavile v zakonu, hčer najprej spodbujal, naj zaradi svojih treh otrok ostane poročena. Hči je večkrat poročala, da je mož živčen, da včasih izgubi nadzor in je nasilen. Hkrati naj bi bil v odnosu z eno drugo žensko. Tako se je odločila za ločitev, je navedel njen oče.

7. novembra lani se je vračala iz Istanbula, kjer se je poročila z novim možem, domov v Celovec. Vendar jo je, kot trdi tožilstvo, na parkirišču brniškega letališča pričakal bivši mož in jo enajstkrat zabodel, tako da je na kraju umrla. Bivši mož naj bi jo, kot je povedal žrtvin oče, že pred tem večkrat preganjal. Ubil pa jo je po njegovem mnenju zato, ker ni mogel sprejeti, da bi bila s kom drugim.