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V šoli na Hrvaškem se je med kosilom zadušil učenec

Zagreb, 08. 06. 2026 18.40 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Hrvaški rešilec

Na Hrvaški osnovni šoli je umrl deček, ki se je med malico začel dušiti. Po neuradnih podatkih hrvaških medijev, naj bi šlo za učenca drugega razreda, ki naj bi pogoltnil prevelik zalogaj krofa.

Tragedija se je zgodila med odmorom, ko je devetletni učenec osnovne šole v Veliki Gorici jedel krof in je po besedah učiteljice in drugih otrok vzel prevelik grižljaj ter hkrati vdahnil, piše Net.hr

Pri tem so se njegove dihalne poti zablokirale. Vodja nujne medicinske pomoči Siniša Golub je za hrvaško televizijo RTL povedal, da je reševalno vozilo na kraj prispelo hitro, vendar fanta ni bilo mogoče rešiti.

Vodja urgentnega oddelka je priznal, da česa podobnega v svoji dolgi karieri še ni videl, poroča Net.hr

Okoliščin nesreče pristojni še niso uradno potrdili.

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