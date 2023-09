V šolo po strelskem napadu in v vojni: začetek pouka za Srbijo in Ukrajino

Tudi v Srbiji se je za približno 760.000 učencev začelo novo šolsko leto. To se sicer odvija v senci majskih strelskih pohodov in razprav o tem, ali so oblasti po streljanju na beograjski osnovni šoli sprejele ustrezne ukrepe za varnost otrok. V senci groženj z bombami so v šolske klopi sedli tudi otroci v Ukrajini.

Začetek šolskega leta v Srbiji so pospremile polemike o tem, ali je država po tragediji v maju, ko je 13-letni učenec na svoji osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu ubil deset ljudi, med njimi devet učencev in varnostnika, sprejela vse potrebne ukrepe, da bi otrokom, med katerimi je tudi 65.000 prvošolcev, zagotovila, da se v razredih počutijo varni, njihovi starši pa mirni. Šolsko leto se v Srbiji letos začenja v posebnih okoliščinah, zato bodo na vseh šolah navzoči policisti, ministrstvo za izobraževanje pa je vsem šolskim upravam poslalo navodila in smernice za delo, predvsem glede varnosti učencev, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Po streljanju na osnovni šoli z desetimi žrtvami, ki mu je dan kasneje sledilo še streljanje v bližini Mladenovca, ko je 20-letnik v treh vaseh v okolici ubil devet ljudi, večinoma mladih, so na srbskih osnovnih šolah letos uvedli nov izbirni predmet. Predmet o vrednotah in vrlinah kot življenjskem kompasu je namenjen krepitvi pozitivnih vrednot, obiskovali pa ga bodo učenci od petega do osmega razreda.

V Ukrajini že drugo leto zapored prvi šolski dan v znamenju vojne V senci groženj z bombami so učenci v šolske klopi sedli tudi ponekod v Ukrajini. To je začetek že drugega šolskega leta od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja lani. Policija v Kijevu je prvi dan novega šolskega leta poročala o grožnjah z bombami v šolah v ukrajinski prestolnici. Pri tem so sporočili, da pregledujejo šole, ne da bi izvedli splošno evakuacijo. "Prejeli smo informacije o eksplozivnih telesih v šolah v Kijevu. Kijevske policijske enote skupaj z državno službo za nujne primere preverjajo vse izobraževalne ustanove," je povedala tiskovna predstavnica policije Julija Girdvilis.

