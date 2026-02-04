V solzah na zatožni klopi: Høiby prvič pričal pred sodniki

Marius Borg Høiby oblečen v temen volnen pulover z ovratnikom in zadrgo je pred sodniki deloval pretresen, večkrat je prekinil pričanje, si snemal očala in brisal solze, opisuje BBC. Povedal je, da mu je o svojih dejanjih izjemno težko govoriti, ter opozoril, da je bil zaradi medijske pozornosti pod drobnogledom že od tretjega leta starosti. Priznal je, da je v preteklosti živel burno življenje, zaznamovano z drogami, alkoholom in promiskuiteto, kar je po njegovih besedah izviralo iz močne potrebe po potrditvi. Ob tem je poudaril, da je bil vselej znan predvsem kot "sin svoje matere" in nič drugega.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right 2. dan sojenja Mariusu Borgu Høibyju Profimedia

2. dan sojenja Mariusu Borgu Høibyju Profimedia

2. dan sojenja Mariusu Borgu Høibyju AP

2. dan sojenja Mariusu Borgu Høibyju AP







Sojenju je sledilo pričanje prve ženske, ki Høibyja obtožuje posilstva. Ta je opisala, da se dogodkov po zabavi decembra 2018 skoraj ne spominja in da ima v spominu "črno luknjo". Sodišču je zaupala, da sumi, da je bila omamljena, ter izrazila šok in občutek izdaje, ko ji je policija pokazala posnetke domnevnega spolnega napada. Po njenih besedah je bil edini del večera, ki se ga spominja, kratek sporazumen spolni odnos.

Hoibyja so že med prvim nastopom na sodišču v torek so ga videli trepetati, domnevajo, da je bil čez noč na bolnišničnem zdravljenju, namesto da bi se vrnil v pripor. Kljub temu se je naslednji dan vrnil v sodno dvorano, kjer je po poročanju BBC približno pol ure mirno in zbrano odgovarjal na vprašanja sodnikov, brez branja svojih zapiskov. Med pričanjem se ni oziral proti ženskam, ki naj bi bile njegove žrtve in so sedele v bližini.

1. dan sojenja Mariusu Borgu Høibyju FOTO: Profimedia

Primer poteka v občutljivem trenutku za njegovo mater, Mette-Marit, ki se hkrati sooča s kritikami zaradi razkritih stikov z ameriškim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Kraljeva palača je sporočila, da je prestolonaslednica preložila zasebno potovanje, pritisk javnosti na kraljevo hišo pa se stopnjuje. Høiby, rojen pred poroko Mette-Marit z Haakonom, sicer ni uradni član kraljeve družine niti javna osebnost, a sojenje kljub temu meče dolgo senco na ugled norveške monarhije.