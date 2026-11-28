31-letnica se je konec oktobra usedla na klop blizu otroškega igrišča v nemškem Gelsenkirchnu. Kot je povedala, je bila razburjena, jokala je in se po telefonu pogovarjala s teto. Nato so se nenadoma pred njo znašli trije uslužbenci občinskega urada za javni red, poroča Bild.

Želeli so vedeti, ali sta otroka, ki se tam igrata, njena. Ko je 31-letnica to zanikala, so jo vprašali za osebni dokument. Tam namreč, kot so ji pojasnili, ne bi smela sedeti zaradi Odloka o javnem redu, v skladu s katerim so otroška igrišča na splošno rezervirana za otroke do 14. leta starosti. Odrasli so lahko prisotni le, če so starši ali skrbniki prisotnih otrok. To pomeni, da nihče brez otroka ne sme kar tako sedeti na klopi. Tabla na igrišču sicer omenja pravila in starostno omejitev. Vendar pa ne navaja izrecno, da odrasli brez otroka tam sploh ne smejo sedeti.

Enaintridesetletnica je bila zaradi tega šokirana in, kot je povedala, ne razume, zakaj ni zadostovalo opozorilo, da bi se umaknila. Oblasti pa menijo, da je kazen v višini 25 evrov primerna. Mestni predstavnik je prepričan: "Globa v višini 25 evrov predstavlja sorazmerno blag in sorazmeren ukrep."