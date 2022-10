V Somaliji zaradi podhranjenosti na zdravljenje vsako minuto sprejet en otrok

Med njimi so otroci, katerih matere potrebujejo več dni hoda, da pridejo do pomoči, otroci, ki se borijo za preživetje in katerih življenje visi na nitki. Pri hudo podhranjenih otrocih obstaja do 11-krat večja verjetnost, da bodo umrli zaradi driske in ošpic, kot pri dobro prehranjenih. Ob takšni stopnji podhranjenih otrok je Somalija na robu tragedije, v obsegu, kakršnega nismo videli več desetletij, opozarja tiskovni predstavnik Unicefa v Ženevi James Elder.

Za to osupljivo statistiko so otroci, tisti, katerih družine dejansko zmorejo pot do zdravstvenega centra. V državi, kjer je dostop do najranljivejših stalno oviran zaradi terorizma in groženj humanitarnim delavcem, se Unicef boji, da več tisoč otrok sploh ne dobi podpore, ki jo potrebujejo.