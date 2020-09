V šotore se je preselilo 300 migrantov, vsi so se morali testirati

Na grškem otoku Lezbos se je okoli 300 migrantov, večinoma družine, preselilo v začasno šotorsko naselje, ki so ga postavili, potem ko je pogorel tamkajšnji migrantski center Moria. Pred vstopom so morali vsi opraviti testiranje na novi koronavirus, pri tem so odkrili sedem novih okužb. Okužene migrante so namestili na izolirano območje.

Kot je znano, je migrantski center pogorel v več zaporednih požarih v torek in sredo. Migranti naj bi več manjših požarov podtaknili namerno zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, potem ko so potrdili 35 okužb. Oblasti iščejo zdaj še druge kraje na otoku, kjer bi lahko vzpostavili začasna šotorska naselja, v katera bi namestili več kot 12.000 prosilcev za azil, ki so po požarih v Morii ostali brez strehe nad glavo. icon-expand Šotorsko naselje na Lezbosu FOTO: AP Na Lezbosu medtem naraščajo napetosti med migranti in policisti, vse bolj nezadovoljni pa so tudi lokalni prebivalci. PREBERI ŠE Migranti na Lezbosu nočejo v šotore, policija uporabila solzivec Papež Frančišek pa je danes v Rimu Evropo pozval k ukrepanju. Spomnil se je svojega obiska na Lezbosu pred štirimi leti in svojega takratnega poziva k "človeka vrednemu sprejemu žensk in moških, migrantov in beguncev ter tistih, ki iščejo azil v Evropi". Dodal je, da je spomin na ta obisk še vedno živ.