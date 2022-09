V Španiji aretirali enega največjih pralcev denarja v Evropi

Čeprav Europol ni izdal imena britansko-irskega osumljenca, pa so irski mediji in neimenovan vir, ki je blizu preiskavi, navedli, da gre za 62-letnega Johna Francisa Morrisseyja. Osumljenca so aretirali v ponedeljek. V Španiji sta bila poleg njega prav tako aretirana dva njegova sodelavca, enega pa so prijeli v Veliki Britaniji.

"Morrissey in njegovi sodelavci so bili zadolženi za zbiranje velikih zneskov gotovine od kriminalnih organizacij, ki so jih nato dostavljali drugim kriminalnim organizacijam v drugih državah," so pojasnili pri Europolu in dodali, da so storilci z uporabo tako imenovanega podzemnega bančnega sistema hawala, ki deluje na podlagi osebnih transakcij, oprali več kot 200 milijonov evrov.

Aretacija Morrisseyja je rezultat zapletene preiskave pod vodstvom španske civilne garde, ki je sodelovala z britansko nacionalno agencijo za boj proti kriminalu (NCA), nizozemsko policijo, irsko gardo in Europolom. Slednji je mednarodno operacijo tudi usklajeval.